美俄兩國互相指責對方應該對全世界不斷惡化的糧食形勢負責

糧食安全

俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭加速了全球範圍內穀物、食用油、燃料和化肥價格的飆升。聯合國秘書長古特雷斯警告稱，戰爭將會加劇貧窮國家內的糧食、能源和經濟危機。美國和俄羅斯互相指責對方應該對全世界不斷惡化的糧食形勢負責。

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美國國務卿布林肯指責俄羅斯以糧食作為武器，威脅世界。布林肯5月19日在聯合國安理會上，呼籲俄羅斯停止封鎖烏克蘭的港口，允許烏方出口被阻攔在黑海港口的糧食，並措辭嚴厲的指責俄羅斯把糧食作為武器，同時也綁架了全世界民眾的糧食供應。

布林肯指出：“受害的並不只有烏克蘭人，由於俄羅斯政府的行動，2000萬噸糧食囤積在烏克蘭的糧倉中，導致全球食品供應萎縮、價格飆升，威脅世界更多人的糧食安全。” 布林肯還說，供應給數以百萬計烏克蘭人和全世界其他數以百萬計人口的糧食實質上已被俄羅斯軍隊扣為籌碼。烏克蘭是一個農業生產大國，在過去，它的大部分貨物都是通過海港出口的，但是自俄羅斯於今年2月24日對其發起軍事行動以來，烏克蘭已經被迫通過西部邊境進行鐵路運輸，或者通過其位於多瑙河上的小港口完成出口。

對此，俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈反駁說，全世界所有苦難都被歸咎到了俄羅斯頭上。涅邊賈說，全世界早就開始遭受惡性通貨膨脹導致的一場糧食危機，這種惡性通脹源自保險成本不斷上升、物流亂局和西方市場上的投機行為。涅邊賈說，烏克蘭不想與航運企業合作，以放行被封鎖在港口的外國貨船。他還對西方制裁表示譴責，稱制裁正在加劇全世界的糧食不安全形勢。

稍早，俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫曾表示，如果西方國家因戰爭而對莫斯科實施毀滅性制裁，那麼就不要指望俄羅斯會繼續供應糧食。就在梅德韋傑夫發表上述言論之際，包括聯合國秘書長古特雷斯在內的世界各國領導人對全球糧食供應表示嚴重關切，他們警告稱，限制烏克蘭港口的糧食出口可能會導致食品短缺甚至饑荒。