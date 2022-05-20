菲律賓宣布在南中國海三個爭議島上建立了海岸哨所

亞洲

2017年4月21日照片，圖為菲方軍官在菲律賓聲稱擁有主權的中業島上，背景中是中國船隻。

菲律賓5月20日星期五宣布，在有爭議的南中國海的三個島上建立了三個海岸警衛隊哨所。

廣告 繼續瀏覽後續

美聯社當天報道稱，這三個島嶼多年來一直事實上被菲律賓軍隊所佔領，在國際上通常被稱為西月島，馬歡島和北子島。菲律賓海岸警衛隊海軍上將阿特米奧·阿布在一份聲明中指出，本周菲律賓在這些島上建立的哨所將由海岸警衛隊人員負責，並配備無線電通訊設備，可以向馬尼拉海岸警衛隊總部報告任何事件。阿布沒有具體說明將有多少人員駐紮在新的前哨站，但表示，這是菲律賓迄今為止在爭議地區部署的最大規模的海岸警衛隊人員。

阿布指出，“通過這些指揮觀察哨，菲律賓將提高並促進海上安全、海上搜救和海洋環境保護的能力”。然而此舉加強了菲律賓軍隊在爭議激烈的南沙群島島嶼上的存在，可能會因此遭到北京的反對，因為在中方的敘述下，這條有爭議的水域幾乎全部屬於中國。

上周，菲律賓海岸警衛隊在這三個島嶼附近和中業島附近安裝了五個懸掛菲律賓國旗的導航浮標。 阿布表示，浙西夜間會發光的“主權標誌”可以引導漁民和船隻，並傳達附近水域為特別保護區，禁止採礦，勘探石油等信號。

美聯社指出，中國在過去幾年間將七個有爭議的島礁變成了軍事守衛基地，並一直對該地區的任何新的軍事建設提出抗議，這激發了其他的爭議聲索國和美國的警惕。美國在這片地區沒有領土主張，但在此部署了美國海軍和空軍巡邏，確保有爭議水域的航行和飛越自由。

除中國和菲律賓外，台灣、越南、馬來西亞和文萊在這裡繁忙的航道上也有重疊的領土主張，許多人認為這是亞洲潛在的爆發點。中國和東南亞國家聯盟，包括涉及領土爭端的四個成員國今年已就擬議中的“行為準則”恢復談判。但包括新冠疫情在內的多項因素使談判面臨數年的延遲。