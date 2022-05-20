韓國美國新建常設經濟安全對話機制

美韓安全對話機制

美國總統拜登到訪韓國之際，韓美兩國商定，將新建常設經濟安全對話機制，以便隨時協調經濟安全問題和應對戰略。

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韓聯社首爾電：韓國總統發言人室5月20日表示，美國總統拜登訪韓期間，韓國總統辦公室和美國白宮將新建常設對話機制，以討論經濟安全熱點問題。

據介紹，韓國經濟安全秘書王允鍾和美國白宮國家安全委員會（NSC）技術和國家安全首席助理塔倫·查布拉當天上午在首次通話中就此達成一致。雙方商定通過該對話機制隨時、例行協調經濟安全問題和應對戰略。

韓國總統的發言人室方面表示，新設經濟安全對話機制意味着韓美兩國將更緊密加強政策協調，共同應對包括芯片、二次電池、人工智能（AI）等尖端技術合作和供應鏈構建在內的技術同盟核心議題。

韓國總統尹錫悅5月20日與正在韓國訪問的美國總統拜登一道視察三星電子平澤芯片工廠。尹錫悅在視察後發表講話稱，希望韓美關係能藉此次視察之機，發展成為基於尖端技術和供應鏈合作的經濟安全同盟。

拜登今天下午飛抵韓國烏山美軍基地後，隨即前往位於京畿道平澤市的三星電子芯片工廠，他與韓國總統尹錫悅一道參觀了該廠。三星電子向拜登介紹了即將在全球首次投入量產的3納米芯片。

據美聯社說，拜登紀念在韓國參觀的芯片工廠將成為三星計畫在美國德克薩斯州開設的價值170億美元的芯片工廠的範本。