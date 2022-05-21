中國尋求與基里巴斯簽協議 美澳擔憂

中國-太平洋島國

中國正推動與太平洋島國基里巴斯和其他島國談判簽署類似與所羅門群島簽署的協議，引發美國澳洲日本等國擔憂。金融時報說，中國外長王毅將於下周率領大型代表團前往這些島嶼。

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據《金融時報》日前透露，美國和其盟國的官員稱，目前北京與基里巴斯的談判是最深入的，這個太平洋島國距離美國印太司令部所在的夏威夷有3000公里。

美國一個盟國的情報官員說：北京"正與基里巴斯和至少另外一個太平洋島國就一項協議進行談判，該協議將涵蓋與所羅門群島的協議大部分相同的內容。

一些專家認為，這將允許中國在這個位於澳大利亞東北部的島國建立一個海軍基地。根據3月份泄露的一份協議草案，中國與所羅門群島簽訂的協議可能允許中國向這些島嶼派遣警察甚至軍隊。這一發展震驚了美國及其在印太地區的盟友，包括澳大利亞，新西蘭和日本。

該報引述一位美國官員說，中國將目光投向基里巴斯已經有一段時間了。這位官員說："他們對此進行了斷斷續續的討論，不是僅僅幾個月，而是好幾年了"。他還說，北京試圖在太平洋島嶼國家建立"戰略據點"。一位西方官員說，人們嚴重關切對中國與基里巴斯簽訂的協議是否將類似於與索羅門群島簽訂的協議。

基里巴斯的外交部長邁克爾-福恩（Michael Foon）否認其政府正在"與任何夥伴討論安全協議"。不過，基里巴斯反對派領導人特西-埃里亞-蘭博恩（Tessie Eria Lambourne）說，她之前並不知道有這樣的會談，但“該國與中國迅速變化的關係讓當地人感到擔憂”。她還說，“中國計畫在我們地區的戰略位置建立軍事存在，我們在這個計畫中是下一個”。

金融時報說，中國外長王毅預計將於下周率領一個大型代表團前往這些島嶼。另一個跡象是，北京周五與瓦努阿圖達成了一項協議，對該國第二大城市盧甘維爾（Luganville）的國際機場進行升級，該機場在第二戰期間曾是美國的重要軍事基地。

美國國務院一位官員說，美國"非常認真"對待那些對安全協議的擔憂，特別是對基里巴斯的擔憂。他說，人們擔心中國也在與湯加和瓦努阿圖進行談判。這位美國國務院官員說：“中國人似乎正在全球範圍內努力擴大他們可以採取軍事或準軍事方式運作的地方”。“這是個令人不安的問題”。北京還與該地區其他國家有安全協議，包括斐濟和巴布亞新幾內亞。

據美國外交官和安全官員表示，所羅門群島的協議範圍更廣，而中國可能對基里巴斯有更大的野心。

中國之前曾在基里巴斯運營一個太空跟蹤站，直到2003年，基里巴斯與台灣建立外交關係後，北京與該群島斷絕了關係。然後，基里巴斯在2019年將其外交效忠對象從台北轉回北京後，外交官們一直在尋找這個跟蹤站可能被重新啟動的跡象。專家們說，過去二十年來，中國的軍事能力有了巨大的提高，這將使中國的空軍或海軍在相對靠近夏威夷的地方設立立足點，在今天顯得更加重要。

中國還與基里巴斯合作，升級該群島坎通（Kanton）島上的一條簡易跑道。澳大利亞格里菲斯大學的太平洋問題專家泰斯-紐頓-凱恩（Tess Newton Cain）說，中國在所羅門群島的交易以及與基里巴斯關係的加強，反映中國高能量介入的新階段。"這些關係是非常新的，而且進展相當快......。