歐美猴痘病毒擴散 馬德里緊急關閉桑拿

猴痘/歐洲

針對歐美國家近日不斷出現猴痘感染案例，世衛組織周五（5月20日）發表聲明指出，目前全球11個國家約有80宗確診病例，還有50宗待確認的疑似病例，這是非典型的，因為其出現在並非猴痘流行的國家。與此同時，為防止猴痘病毒擴散，據法新社報道，馬德里衛生當局下令關閉桑拿。

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猴痘屬於天花的近親，最初在猴子身上發現，通過密切接觸進而傳播，感染後會出現發燒、畏寒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、疲倦，手部和臉部還會出現像水痘般的皮膚癥狀，很少傳播到非洲以外的地方，近來卻出現一連串病例，引發全球關注，包括法國、比利時、德國及澳洲20日紛紛通報出現首起猴痘病例。

法新社報道說，西班牙20日又新增了24例猴痘病例，主要在馬德里地區，該地區政府為防止感染，緊急關閉了當地的桑拿房。西班牙的確診總數現已達到31例，而鄰國葡萄牙現也已發現23例確診病例。

馬德里衛生首長艾斯居德羅（Enrique Ruiz Escudero）20日表示，馬德里當局追蹤病例時發現，這些病例主要來自桑拿房。據了解，桑拿這個詞在西班牙被用來描述男同志尋歡的場所，而非單純的澡堂。

馬德里衛生首長艾斯居德羅（Enrique Ruiz Escudero）20日表示，馬德里當局追蹤病例時發現，這些病例主要來自桑拿房。桑拿這個詞在西班牙被用來描述男同志尋歡的場所，而非單純的澡堂。

德國相關單位指出，這是歐洲有史以來規模最大的猴痘疫情，德國衛生機構羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）呼籲從西非返國的民眾，如果皮膚出現異狀儘速就醫。

與此同時，瑞典決定將猴痘列為一般危險疾病，瑞典衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren）宣布，將允許採取預防傳播感染的措施，並追蹤疑似病例。

美國政府高級官員同一天也表示，美國可能會發現更多猴痘病例，但目前對大眾的風險仍然很低。美國周三通報今年首起猴痘病例，患者最近去過加拿大。

不過，有專家認為，猴痘疫情較不會出現大流行，因為它的傳播力不若新冠病毒。

據悉，猴痘的致死率不一，在所有記錄的感染病例中，致死率維持介於0%至10%。英國瑞丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）指出：“根據估計，西非洲猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒，死亡率約為1%。剛果地區也發現一支病毒株，死亡率可高達10%。但英國的病例並無這支病毒株。”

猴痘並無特定療法，但天花疫苗對猴痘的防護力約85%。只是天花已在全球絕跡，因此這種疫苗現在的接種管道有限。流行病學家暨衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）說：“好消息是，天花疫苗對猴痘的防護效果佳。壞消息是，45歲以下人口大多數沒接種過天花疫苗。”