澳洲議會選舉 工黨獲勝 華裔外長登場

澳洲大選

澳大利亞工黨領袖安東尼-阿爾巴尼斯贏得大選後與他的伴侶朱迪-海頓和兒子內森2022年5月21日。

澳大利亞工黨領袖安東尼-阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在今天5月21日舉行的聯邦議會選舉中獲勝，推翻了保守派總理斯科特-莫里森。據法新社說，莫里森在氣候變化方面的不作為受到選民的嚴厲懲罰。

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澳洲大約1720萬選民投票選舉眾議院的151個席位，任期三年。在參議院的76個席位中，更換40個席位，任期六年。在下議院贏得多數席位的政黨或聯盟，自動組成政府。

59歲的工黨領袖阿爾巴尼斯先生在未獲絕對多數，但得票領先於其他黨派時，宣布了勝利，成為澳洲第31屆總理。他稱，澳大利亞人"投票支持變革"，並表示，他將於下周一上任。

阿爾巴尼斯還宣布，他將出席定於周二在東京舉行的四國峰會（美國、印度、日本、澳大利亞），由他未來的華裔外長黃英賢（Penny Wong）陪同。（後者因其與北京的關係而成為保守派抨擊工黨親北京的“話柄”）。

敗選的現任總理莫里森先生說："今晚，我與反對黨領袖和新任總理安東尼-阿爾巴尼斯交談，並祝賀他在選舉中獲勝。莫里森的失敗結束了保守黨對這個龐大的國家九年統治。

據澳洲ABC廣播公司在計票過半後的預測，工黨贏得了下院151名議席中的72席，離絕對多數還差四個席位。

在經歷了三年的重大自然災害和冠狀病毒（Covid-19）大流行病之後，澳大利亞人投票給了數量不尋常的支持環境的"小"候選人，如果最終阿爾巴內塞先生未能贏得絕對多數，生態候選人將可通過談判與其聯合，獲得權利的支持。

法新社說，綠黨和生態獨立候選人--大多數是倡導環境保護、性別平等和反腐敗的女性--準備贏得一系列傳統上由保守黨控制的城市選區。

綠黨領導人亞當-班特（Adam Bandt）興奮地說，“人們說氣候危機是他們想要採取行動做的事情”。

他補充說：“我們經歷了三年的乾旱，然後是火災，現在是洪水和更多的洪水。"人們可以看到它，它正在發生，它正在變得更糟”。

雖然本次競選活動的重點是圍繞莫里森先生和阿爾巴內斯先生兩人的個性，而他們的政策理念則處於次要地位。但是，澳大利亞的年輕人對政府的親煤政策、尋找可負擔住房的困難和濫用公共資金越來越感到失望。

在墨爾本一個投票站，第一次參加投票的喬丹-內維爾（Jordan Neville）說："我是在過去五年中受到火災和洪水嚴重打擊的社區長大的。如果能做什麼來防止這種情況再次發生，那將是非凡的。