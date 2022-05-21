美國總統訪日詳細日程曝光

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美國總統拜登在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號啟程訪問韓國和日本 2022 5 19

5月22日下午4點55分，美國總統拜登搭乘的“空軍一號”（總統專機）抵達東京橫田美國空軍基地。

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與拜登總統同行的有國務卿安東尼·布林肯、商務部長吉娜·萊蒙德、美國貿易代表凱瑟琳·戴祺、白宮辦公廳副主任詹·奧馬利·狄龍、美國國家安全顧問傑克·蘇利文 、白宮發言人卡琳·讓·皮埃爾。

拜登總統將於23日上午10點訪問日本皇居，禮節性拜會天皇。之後，從上午 11:00 起，將在東京赤坂的賓館舉行與岸田文雄首相的會談（其他人只有一名口譯員在場）和小組會議,並會見遭朝鮮綁架的日本人家屬。

下午 1 點 30 分開始，與岸田首相一起參加日美外長和經濟相關部長會議（2+2），其他出席者有日本外相林芳正、經濟產業大臣萩生田光一、美國國務卿布林肯、商務部長吉娜·萊蒙德等。下午4點15分，成立拜登總統倡導的“印太經濟框架（IPEF）”，拜登總統和日本首相岸田文雄將以面對面方式出席IPEF啟動之際召開的會議，其他與會國家將以在線方式參加。除日美外，估計還有韓國、澳大利亞、新加坡、泰國等國家加入IPEF，會後將在東京六本木的泉花園畫廊舉行新聞發布會。

當天晚上7:00，參加由岸田首相主持的歡迎晚宴（東京白金台八方園），同時欣賞著名的日本庭園。

24日，將參加將於上午10時20分在首相官邸舉行的日、美、澳、印四國框架首腦峰會。時間和地點等細節尚未確定，但拜登總統將在當天晚上與澳大利亞總理斯科特·莫里森和印度總理納倫德拉·莫迪舉行首腦會談,但是澳大利亞21日舉行舉行聯邦議會選舉，莫里森是否來日還沒有最後確定。

當日下午5點30分，訪問赤坂的美國駐東京大使館，與美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾共進晚餐後，於晚上7點40分離開橫田空軍基地，在阿拉斯加埃爾門多夫空軍基地加油。美東部時間晚上 8 點 05 分，抵達首都華盛頓郊區的安德魯斯空軍基地。