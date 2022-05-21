美國總統訪日詳細日程曝光
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5月22日下午4點55分，美國總統拜登搭乘的“空軍一號”（總統專機）抵達東京橫田美國空軍基地。
與拜登總統同行的有國務卿安東尼·布林肯、商務部長吉娜·萊蒙德、美國貿易代表凱瑟琳·戴祺、白宮辦公廳副主任詹·奧馬利·狄龍、美國國家安全顧問傑克·蘇利文 、白宮發言人卡琳·讓·皮埃爾。
拜登總統將於23日上午10點訪問日本皇居，禮節性拜會天皇。之後，從上午 11:00 起，將在東京赤坂的賓館舉行與岸田文雄首相的會談（其他人只有一名口譯員在場）和小組會議,並會見遭朝鮮綁架的日本人家屬。
下午 1 點 30 分開始，與岸田首相一起參加日美外長和經濟相關部長會議（2+2），其他出席者有日本外相林芳正、經濟產業大臣萩生田光一、美國國務卿布林肯、商務部長吉娜·萊蒙德等。下午4點15分，成立拜登總統倡導的“印太經濟框架（IPEF）”，拜登總統和日本首相岸田文雄將以面對面方式出席IPEF啟動之際召開的會議，其他與會國家將以在線方式參加。除日美外，估計還有韓國、澳大利亞、新加坡、泰國等國家加入IPEF，會後將在東京六本木的泉花園畫廊舉行新聞發布會。
當天晚上7:00，參加由岸田首相主持的歡迎晚宴（東京白金台八方園），同時欣賞著名的日本庭園。
24日，將參加將於上午10時20分在首相官邸舉行的日、美、澳、印四國框架首腦峰會。時間和地點等細節尚未確定，但拜登總統將在當天晚上與澳大利亞總理斯科特·莫里森和印度總理納倫德拉·莫迪舉行首腦會談,但是澳大利亞21日舉行舉行聯邦議會選舉，莫里森是否來日還沒有最後確定。
當日下午5點30分，訪問赤坂的美國駐東京大使館，與美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾共進晚餐後，於晚上7點40分離開橫田空軍基地，在阿拉斯加埃爾門多夫空軍基地加油。美東部時間晚上 8 點 05 分，抵達首都華盛頓郊區的安德魯斯空軍基地。