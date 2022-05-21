英國希望摩爾多瓦"依北約標準裝備"以應對俄羅斯入侵

英國外交大臣向媒體表示，她希望看到烏克蘭的鄰國摩爾多瓦依照北約的標準裝備，以應對俄羅斯可能的入侵。

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss ）今天5月21日在《每日電訊報》的採訪中說，她希望看到烏克蘭的鄰國摩爾多瓦能夠"按照北約標準裝備"，以保護其免受俄羅斯的侵略。

英防長說："我們現在正在進行的工作是與烏克蘭和波蘭成立一個聯合委員會，使烏克蘭的防禦系統達到北約標準。這也適用於摩爾多瓦等其他脆弱國家。因為俄羅斯的威脅的範圍更廣泛，我們也需要確保他們的裝備符合北約標準。

摩爾多瓦是位於烏克蘭西南部的前蘇聯共和國，擁有260萬人口。英國防長特拉斯說，對於摩爾多瓦的安全來說，俄羅斯"絕對"是一個威脅。

她補充說，普京一直明確表現出要創建一個更大俄羅斯的野心。而且，普京拿下基輔的嘗試失敗，並不意味着他已放棄了這些野心。

據《每日電訊報》援引一位英國防長助手的話說，"按照北約標準裝備摩爾多瓦"將涉及北約成員提供現代設備，以取代蘇聯時代的設備，並培訓士兵使用這些設備。

法新社周四曾問及歐盟武器在摩爾多瓦的存在時，摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）答說沒有，他同時說"中立性"被寫入了摩爾多瓦的憲法。

但他又說， 隨着烏克蘭戰爭，"我們正在修改我們的軍事理論。這是一個現在正在發生的過程。但當我們得出結論時，將會有更多的信息"。摩爾多瓦目前只有"大約6000名"士兵。