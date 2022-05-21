IOC透露更多彭帥談話 計畫訪歐 WTA確認沒聯繫

彭帥

據WWOS/美聯社5月20日報道，國際奧委會主席托馬斯-巴赫周五表示，中國網球運動員彭帥自北京冬奧會以來一直在與奧委會成員交談，並說彭帥希望很快訪問歐洲。但國際女網協會負責人西蒙確認該組織與彭帥沒有聯繫。

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這個報道說，去年11月，彭帥指一名中共高官性侵，其後果影響了奧運組織者的工作。她在北京接受一名法國記者採訪，收回了自己的說法，後來又到北京觀看獎牌比賽，包括與國際奧委會主席巴赫在一起，但都沒有消除外界對她個人安全的所有疑慮。

自2月以來，一個名為 "彭帥在哪裡？"的社交媒體標籤一直在流傳。

在視頻新聞發布會上，當被問及彭帥是否安好時，國際奧委會主席巴赫說，彭帥這個月與國際奧委會成員們的通話，是自奧運會（北京冬奧會）以來國際奧委會與她的第二次或第三次聯繫。

這位國際奧委會領導人說，彭帥“期待着能夠來到歐洲，參觀洛桑，顯然特別是要參觀奧林匹克博物館"。"然後還可能觀看一場或另一場網球賽事"。

巴赫指出，在冠狀病毒（COVID-19）大流行期間，中國嚴格的衛生和檢疫政策可能使彭帥的旅行計畫變得複雜。

他還說，我們必須看看事態如何發展。正如我們一直所說的那樣，這種聯繫正在進行。

然而，國際女子網球協會（WTA）巡迴賽負責人史蒂夫-西蒙（Steve Simon）說，他的組織沒有與這位網球運動員聯繫過。

西蒙告訴網球播客說，我們最近沒有與彭帥進行過任何溝通，（北京冬季）奧運會後世界也沒有看到彭帥。

他還說，“我不認為你可以通過逃避問題而在這個世界上做出改變。你必須創造變化。它可能不是我們想要的一切。但我們必須找到一個解決方案，找到這種平衡，使我們能夠回去看到該地區的進展。"

西蒙說，"我們仍然致力於找到一個解決方案。我們希望找到一個彭帥可以接受的、中國政府可以接受的、我們可以接受的解決方案。

他續說，“我們不是要離開中國。我們現在已經暫停了我們在那裡的業務。我們將繼續這樣做，直到我們得到一個解決方案”。

他說，“我們將保持堅定的態度。我們確實希望能在2023年帶着在這個空間取得進展回到那裡。如果我們能完成這個目標，那將是世界的勝利。"