世衛大會在烏克蘭危機和冠狀病毒延綿不斷的陰影下召開

2022世衛大會

世界衛生大會今天5月22日在日內瓦召開。這次會議的背景是烏克蘭戰爭及其對全球的威脅，和永無休止的冠狀病毒（Covid-19）大流行。194個成員國將討論建立一個更有效和公平的全球衛生系統。

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法新社說，世衛組織總幹事譚德塞今天在世界衛生大會開幕式發表了充滿激情的講話。這位埃塞俄比亞的“戰爭之子”警告說，“戰爭所到之處，饑餓和疾病必會緊隨其後”。他指出："和平是健康不可缺的重要條件"，然後他將重要的事重複了三遍：“和平! 和平! 和平!”

不過，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭佔據了代表們的心。法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍呼籲世衛組織成員們通過一項烏克蘭在周二發起的決議，該決議譴責莫斯科對烏克蘭衛生系統的攻擊，同時譴責俄羅斯入侵烏克蘭對許多國家的糧食供應造成嚴重後果，這些國家依賴烏克蘭的糧倉和俄羅斯的化肥。

一位西方外交官指出，儘管烏克蘭這個決議文本強烈譴了俄羅斯，但它並沒有"以任何方式規定將其驅逐出世界衛生組織"。

許多國家認為，衛生合作是一個獨立的領域，必須予以保留。

法國總統馬克龍還說：這場（烏克蘭）戰爭 "並沒有讓我們忘記世界其他地方還有許多其他的緊急情況”，"首先是（冠狀病毒）大流行病”。我們必須繼續動員起來。

多米尼加共和國總統路易斯-阿比納德說：“這次會議為加強安全和健康的全球架構提供了一個歷史性機會”。

譚德塞篤定連任

法新社說，儘管譚德塞博士的第一個任期出現了一些問題，比如他對中國的態度，在冠狀病毒（Covid-19）大流行開始時，被認為過於遷就，以及對涉及某些僱員的性剝削醜聞反應過於遲緩，但他的連任已成為定局。

在沒有競爭對手的情況下，世衛組織的第一位非洲總幹事有把握能夠將他的工作繼續下去。

法國總統馬克龍表示，法國"對譚德塞在未來幾年繼續改造世衛組織報有信心"。

金錢，健康的要素

從下周一5月23日開始，預計各國衛生部長將在冠狀病毒大流行開始以來的首次面對面會議上發言，人們將着手處理堅硬的議題：世衛組織的可持續供資問題。

被某些陰謀論者聲稱為正試圖控制世界健康的世衛組織的兩年期預算只有大約60億美元。

問題是固定繳費（強制性會員費）在2020-21年僅佔總額的16%。其餘的是自願捐款，這些更難規畫和獲得的捐款往往被指定用於特定的項目。

一個想法是，在未來十年左右的時間裡，逐步將強制繳費的比例提高到50%，使世衛組織能夠更好地發揮作用，但同時該組織也必須進行自身改革。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯說：“沒有什麼比投資健康更好的投資了”。

新架構

冠狀病毒（Covid-19）大流行病暴露了全球衛生系統的問題所在。因此，這次世衛大會將研究全面修訂《國際衛生條例》（IHR），以便能夠對衛生緊急情況作出更有效和快速的反應。

同樣，大會預計將決定設立一個緊急情況常設委員會，該委員會將來自世衛組織執行委員會，在發生國際關注的衛生緊急情況時可在24小時內啟動運作，這是世衛組織的最高警報級別。

同時，關於全球健康的新國際協議的工作已經開始，支持者說該協議應該具有約束力，並可以補充《國際衛生條例》。

12月，世衛組織成立了一個政府間談判小組來進行這方面的工作。

猴痘--一種在非洲部分地區流行的疾病--的病例正向北美和歐洲蔓延，儘管目前大多數病例是溫和的，但另一場重大危機的幽靈正讓衛生當局感到擔憂。