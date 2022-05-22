俄軍繼續炮擊烏東 拜登簽400億援烏法案 俄羅斯反制裁

烏克蘭東部

俄羅斯繼續猛攻烏克蘭東部，並聲稱用巡航導彈摧毀了西方提供的武器庫存。同時美國總統拜登簽署了用於援助基輔對俄作戰的400億美元法案。俄羅斯宣布禁止963名美國人入境。

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澤連斯基在周六晚發布的例行視頻信息中指出，周六的軍事形勢"沒有發生重大變化"，"頓巴斯的局勢極其困難。但烏克蘭軍隊正在"擊退這一攻勢。

據烏克蘭總參謀部周日上午稱，在北頓涅茨克（Severodonestk）地區，俄軍對幾個地方進行了進攻和攻擊，但 "被迫退回到以前的陣地"並遭受"傷亡"。

烏軍總參謀部說，"在過去24小時內，烏軍在頓涅斯克和盧甘斯克地區擊退了9次攻擊”，並列出他們摧毀的俄羅斯設備（坦克、火炮系統、裝甲車、一架Orlan-10無人機，等等）。

烏克蘭總參謀部周日簡報指出，俄軍繼續"對烏克蘭全境進行導彈和空襲"，甚至"通過空軍摧毀烏克蘭關鍵基礎設施來增加攻擊的強度"。

澤連斯基說，我們的保衛者每一次打亂俄國人的計畫，就會使我們更接近那關鍵的一天，（......）那是我們都希望它到來，並正在為之奮鬥的“勝利的日子"。

談判不可避免

烏克蘭總統澤連斯基說，目前俄羅斯人集中在東部地區的戰爭階段"將是血腥的"。但最終將不得不 "通過外交手段 "解決。

澤連斯基告訴烏克蘭電視台ICTV，烏俄之間的會談將不可避免地進行，而幾周前在土耳其開始的會談仍處於僵局。澤連斯基說，他再次準備與俄羅斯同行弗拉基米爾-普京會面，但普京至今沒有回應。

400億援烏法案

俄羅斯國防部昨天宣布，俄軍"從海上發射的高精度（Kalibr）遠程飛彈摧毀了美國和歐洲國家在日托米爾（Jytomyr）地區馬林（Malin）火車站附近存放的一大批武器和軍事裝備。

同一天，美國總統拜登周六在訪問韓國期間，簽署了美國國會周四通過的援助烏克蘭法案。該法案為支持烏克蘭與俄羅斯作戰，提供400億美元的巨資。

烏克蘭總統澤連斯基周六在多個場合歡呼美國發放的這筆援助"比以往任何時候都更有必要"。

俄羅斯反制裁

在這之後，莫斯科發布了一份禁止963名美國人進入俄羅斯的新名單。俄羅斯外交部稱，這是對美國的"反制裁"，目的是"迫使目前試圖將新殖民主義"世界秩序"強加給地球其他地區的美國（......）改變立場，承認新的地緣政治現實"。