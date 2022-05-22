拜登：亞太是民主與專制全球競爭的關鍵戰場

拜登/

拜登今天5月22日離開韓國飛往日本訪問。在離開首爾之前他向媒體表示，亞太地區是民主與專制全球競爭的關鍵戰場，並說他已做好應對朝鮮核試準備，並向金正恩發出信息。

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法新社說，為了表明美國在亞太地區的野心，拜登在與尹錫悅舉行的聯合新聞發布會上談到了 "民主國家與專制國家之間的全球競爭"，他說亞太地區是這場競爭的一個關鍵戰場。

拜登說："我們詳細談論了確保合作不限於美國、日本和韓國，而是包括整個太平洋、南太平洋和印太地區的必要性。

法新社說，在這場地緣政治鬥爭中，中國是美國的主要對手。在離開首爾之前，美國總統會見了韓國汽車製造商“現代”公司的負責人，慶祝這家巨頭決定在美國南部的喬治亞州投資55億美元建設一個電動汽車工廠。

對朝核試爆有準備

美國總統拜登周日在首爾表示，他對朝鮮可能進行的核試驗"有所準備"，但在啟程前往日本前不久，他向金正恩發出了一個單一的信息，重申了他對與朝鮮對話持有開放態度。

拜登表示他並"不擔心"可能的核試驗，他稱，"我們為朝鮮可能做的任何事情做好了準備。

當就記者問拜登是否對朝鮮領導人金正恩有話要說時，他淡淡地回答說：“你好。句號”。

之前，拜登與韓國親美保守派總統尹錫悅舉行了會談。雙方談到加強聯合軍事演習，以對抗金正恩的"劍拔弩張"。

尹錫悅談到美國向韓國部署包括 "戰鬥機和導彈"在內的戰略武器，以應對朝鮮的"核攻擊"。