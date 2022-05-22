拯救亞速鋼廠抵抗戰士 基輔有意換俘並交出普京密友

亞速鋼廠抵抗戰士

在基本被摧毀的殉難城市馬里烏波爾，藏身亞速鋼鐵廠的烏克蘭抵抗戰士被基輔下令停止抵抗後，據俄羅斯方面稱，有大約近2500烏克蘭士兵被俘。基輔正在為解救這些人進行斡旋，希望與莫斯科交換俘虜，其中包括一名普京的好友富商。

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據法新社說，烏克蘭總統澤連斯基在烏克蘭電視台ICTV上承諾，這些在俄羅斯人佔領馬里烏波爾後，藏身被炸毀的亞速Azovstal鋼鐵綜合體中數周的抵抗戰士"將被帶回家"。

澤連斯基總統還簡要地提到了烏克蘭與法國、土耳其和瑞士就該問題進行的討論。

俄羅斯議員和談判代表列昂尼德-斯盧茨基（Leonid-Sloutski）昨天周六表示，俄羅斯將"研究"用被俘的烏克蘭亞速戰士交換維克多-梅德韋楚克（Viktor Medvedtchouk）的可能性。據說，梅德韋楚克與弗拉基米爾-普京關係密切。

67歲的梅德韋楚克是一名烏克蘭政治家和富商，4月中旬在烏克蘭被捕，當時他正在逃亡。

馬里烏波爾的亞速Azovstal鋼鐵廠是烏克蘭守軍在這個亞速海戰略港口的最後一塊抵抗區，這個鋼鐵廠周五晚間陷落。

21日晚上，俄羅斯國防部發言人說，在最後一批烏克蘭士兵投降後，該鋼鐵綜合體已"由俄羅斯武裝部隊完全控制"，並說該消息已轉達給弗拉基米爾-普京總統。

法新社說，跟據莫斯科發布的圖片，在一場已成為“烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的象徵”的長期戰鬥之後，一群身着戰鬥裝備的人從鋼鐵廠里走出來，有些人拄着拐杖或綁着繃帶。

"拯救我們的英雄"

傑尼斯-普羅科佩科（Denys Prokopenko）團長當天早些時候在電報群的一段視頻中說："上級軍事指揮部下達了拯救我們駐軍軍人生命的命令，要求我們停止守城"。他的右臂纏着一大塊繃帶，左臂腫脹，似乎是在一個地下房間。

基輔否認了“投降”一詞，烏克蘭總統澤連斯基提到這是"救贖我們的英雄"。

俄羅斯軍方周五晚間發布圖片顯示“俄羅斯士兵正在搜查手無寸鐵的烏克蘭戰士”。

烏克蘭希望與俄羅斯交換戰俘，但俄羅斯暗中針對亞速團表示，它認為其中一些人是"新納粹"戰士。

國際紅十字委員會敦促雙方允許其接觸戰俘和被關押的平民，"無論他們被關押在哪裡"。

法新社說，爭奪對馬里烏波爾控制權的戰鬥，已導致西方大國多次指控戰爭罪，包括對一家婦產醫院的襲擊。

據烏克蘭檢察官辦公室稱，自2月24日以來，烏克蘭啟動了12000多起戰爭罪調查。

周五，21歲的瓦迪姆-希希馬林中士承認他在進攻開始時殺害了一名手無寸鐵的平民，這是自俄羅斯入侵開始以來，對一名被指控犯有戰爭罪的俄羅斯士兵的首次審判，將於周一開庭。

這位年輕的士兵說他"真誠地感到抱歉"，但他的律師在結案陳詞中宣布他對預謀殺人和戰爭罪 "無罪"。