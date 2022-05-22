在未能控制基輔及其地區後，俄羅斯軍隊自3月以來一直將軍力集中在烏克蘭東部地區。目前烏克蘭與俄羅斯在那裡的戰鬥非常激烈。

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烏克蘭總統澤連斯基周六晚間表示，頓巴斯的局勢極其困難。但烏克蘭軍隊"正在擊退這一攻勢。他說，我們的保衛者每一次打亂俄國人的計畫，就使我們更接近關鍵的一天，（......）我們都希望並正在為之奮鬥，那就是勝利的日子"。

北頓涅茨克

據烏克蘭總參謀部周日上午宣布，在北頓涅茨克（Severodonestk）地區，俄軍對幾個地方進行了進攻和打擊，但他們"被迫退回到以前的陣地"並遭受"傷亡"。

烏軍總參謀部說，"在過去24小時內，烏軍在頓涅斯克和盧甘斯克地區擊退了9次攻擊”，並列出了他們摧毀的俄羅斯設備（坦克、火炮系統、裝甲車、一架Orlan-10無人機，等等）。

烏克蘭總參謀部周日的簡報還指出，俄軍繼續"對烏克蘭全境進行導彈和空襲"，甚至"通過空軍摧毀烏克蘭關鍵基礎設施來增加攻擊的強度"。

據烏克蘭的盧甘斯克地區州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）說，"俄羅斯人正全力以赴佔領北頓涅茨克"，那裡的攻擊"最近幾天增加了多次"。

他周六晚上說："這座城市正在被摧毀，就像他們之前摧毀魯比涅（Rubijne）和波帕斯納（Popasna）一樣。"他稱，俄軍已經摧毀了巴甫洛格勒（Pavlograd）橋，"這將使平民的撤離和人道主義卡車的運送變得非常複雜"。

據烏克蘭頓涅茨克州州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）在電報群（Telegram）上宣布，該州21日周六有7名平民被殺害，10人受傷。

哈爾科夫

烏克蘭東北部哈爾科夫州的州長奧列格-西內古博夫（Oleg Sinegoubov）說，在過去24小時內，哈爾科夫市周圍遭到了多次炮火襲擊，造成1人死亡，20人受傷。

據烏克蘭警方說，他們從博戈羅迪奇內（Bogorodytchné）一座被炮擊的教堂中疏散了約60人，包括兒童，並稱沒有人員傷亡。