美國：中國繼續公開錯誤描述美國的台灣政策

美中台

美國國務院發言人日前批評中國“繼續公開錯誤描述美國的台灣政策”。美國國務院發表此文的背景是拜登正在亞洲訪問，將其外交政策重點再次轉向亞太地區。

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美國駐華使領館今天5月22日在其推特上用中文刊出昨天美國國務院發言人普萊斯的表述：“中華人民共和國繼續公開錯誤描述美國的政策。美國並不同意中華人民共和國的一個中國原則” - 我們仍然致力於我們長久以來、不分黨派、在台灣關係法、三個聯合公報和六項保證指引下的一個中國政策”。

據路透社報道，白宮國家安全顧問傑克-沙利文周日5月22日表示，美國希望加強與台灣的經濟夥伴關係，特別是在先進技術領域。

美國總統拜登周日抵達日本訪問，並將出席由美國、日本、印度和澳大利亞組成的 "四方"集團峰會。該報道說，區域安全問題，包括和將台灣視為其反叛省份的中國的關係，將是這次四方峰會的一個討論重點。

傑克-沙利文在載着喬-拜登前往日本的飛機上就台灣問題向記者們表示說，"我們不希望看到單方面改變現狀，我們當然也不希望看到軍事侵略。我們希望這一信息不僅來自我們，而且來自本地區和其他地區的一系列盟友和夥伴"。

他還說，"我們希望加強與台灣的經濟夥伴關係，特別是在先進技術問題上，包括在芯片和供應鏈"方面的合作。