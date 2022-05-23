俄駐聯合國參贊指普京用Z畫掉了自由繁榮社會所有希望和前景

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俄羅斯駐聯合國參贊鮑里斯-邦達列夫（Boris Bondarev）5月23日在一份與瑞士日內瓦的外交官分享的聲明寫道：“我從未對我的國家感到如此羞恥

一名俄駐聯合國參贊因對俄羅斯侵略烏克蘭不滿而辭職，他5月23日在一份聲明中指控普京“用一個粗體字母Z畫掉了國家繁榮的自由社會的所有希望和前景”，“用1930年代蘇聯報紙的精神進行宣傳的陳詞濫調建立一個自欺欺人的系統”。他還說，“我從未對我的國家感到如此羞恥”。

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設在日內瓦的獨立非政府人權組織"聯合國觀察"報道，俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處的參贊已經辭職，原因是他對俄羅斯在烏克蘭的戰爭感到"羞恥"。

聯合國觀察網站刊出俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處參贊鮑里斯-邦達列夫的聲明：

我叫鮑里斯-邦達列夫，自2002年起在俄羅斯外交部工作，自2019年至今擔任俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團參贊。

在我二十年的外交生涯中，我看到了我國外交政策的不同轉折，但我從未像今年2月24日那樣對我的國家感到如此羞恥。

普京對烏克蘭，實際上是對整個西方世界發動的侵略戰爭，不僅是對烏克蘭人民的犯罪，也許也是對俄羅斯人民最嚴重的犯罪，他用一個粗體字母Z畫掉了我國繁榮的自由社會的所有希望和前景。

醞釀這場戰爭的人只想做一件事--永遠掌權，住在華而不實的宮殿里，乘坐噸位和成本堪比整個俄羅斯海軍的遊艇，享受無限的權力和完全的逍遙法外。為了實現這一目標，他們願意犧牲儘可能多的生命。數以千計的俄羅斯人和烏克蘭人已經為此而死。

我很遺憾地承認，在這二十年裡，外交部工作中的謊言和不專業的程度一直在增加。

然而，在最近幾年裡，這種情況已經成為災難性的。沒有公正的信息、沒有不偏不倚的分析和清醒的預測，而是以1930年代蘇聯報紙的精神進行宣傳的陳詞濫調。一個自欺欺人的系統已經建立起來了。

拉夫羅夫部長是這個系統退化的一個很好的例證。在18年裡，他從一個我的許多同事都非常推崇的專業和有教養的知識分子，變成一個不斷發表自相矛盾的聲明，並以核武器威脅世界（也威脅俄羅斯）的人！

今天，外交部不是在做外交工作。它只關心好戰主義、謊言和仇恨。它為少數人服務，為極少數人服務，從而導致我國進一步被孤立和退化。

俄羅斯已經不再有盟友，這不能怪任何人，只能怪自己的魯莽和錯誤的政策。

我學習成為一名外交官，並且已經當了二十年的外交官。外交部已經成為我的家和家人。但我根本無法再分享這種血腥、無知和絕對無意義的恥辱了。

該組織的執行主任希勒-諾伊爾（Hillel Neuer）說："鮑里斯-邦達列夫是一位英雄"。他呼籲“所有其他在聯合國和世界各地的俄羅斯外交官以他為道德榜樣，辭職”。

俄羅斯駐聯合國參贊鮑里斯-邦達列夫是自今年2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來叛逃的俄羅斯最高級別外交官。