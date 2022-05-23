印太經濟框架啟動 美日韓等13國參加

印太經濟框架

美國總統拜登政府提出的印太經濟框架（IPEF）5月23日在日本宣布啟動，首批成員包括美日韓印澳等13國。芯片供應鏈將是主要議題之一。

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共同社：美國拜登政府提出的新構想“印度太平洋經濟框架”5月23日宣布啟動。初創成員包括美國、日本、韓國和印度等13個國家。議題不是降低關稅，而是推進芯片等供應鏈的強化和跨境數據移動的規則制定等。特朗普執政時期與跨太平洋夥伴關係協定（TPP）保持距離的美國有意藉此制衡中國。

13國的國內生產總值（GDP）之和佔全球約4成。美國總統拜登、日本首相岸田文雄和印度總理莫迪等人參加了在東京都內舉行的啟動會議。美國視此為“恢復經濟領導地位的轉折點”，力爭強化影響力。

日美澳印“四邊機制”（Quad）成員悉數參加IPEF。美中爭奪影響力的東盟（ASEAN）十國有印度尼西亞等7國加入。日本和新西蘭等TPP加盟國也有不少參與其中。

該報道說，印太經濟框架以“數字與傳統貿易”“提升供應鏈韌性”“清潔能源、去碳化與基礎設施”“稅與反貪污”為四大支柱，按不同領域召集參加。今後將通過部長級磋商確定具體細節。

但也有不少意見指出，議題不含降低關稅就難以增加向巨大美國市場的出口，對參加國而言好處不多。啟動正式談判可能尚需時日。

美國在奧巴馬執政時期曾推進含降低關稅等措施的TPP，到特朗普執政時期宣布退出。面臨11月即將到來的中期選舉，拜登也對回歸TPP態度消極。