拜登承諾軍事干預中國攻台 北京呼籲勿"低估"其主權決心

中國美國台灣

美國總統拜登周一在日本宣布“如果台灣受到中國攻擊，美國將進行軍事干預”的承諾後，北京立即警告拜登不要低估其"保護主權"的"堅定決心"。

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中國外交發言人汪文斌今天5月23日回答說，"任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定決心、堅強意志和強大能力"。

他還說，"我們敦促美國......避免向台灣支持獨立的勢力發出錯誤的信號"。

正在東京訪問的美國總統拜登周一與日本首相岸田文雄會談後在記者會上說，如果中國入侵台灣，美國將進行軍事干預，以保衛台灣。他並指中國正在通過增加軍事演習來"與危險調情"。

拜登還補充說，如果中國以武力奪取台灣，"這將使整個地區陷入混亂，成為類似在烏克蘭發生的另一個行動"。

拜登說，"美國致力於一個中國政策，但這並不意味着中國有權使用武力攻佔台灣。他並說，"我的期望是這不會發生"。

拜登的承諾似乎推翻了美國幾十年來在台海問題上採取的"戰略模糊"政策，根據這一政策，華盛頓一直沒有明確表示美國是否會在中國攻打台灣時動用軍力保衛台灣。

法新社說，儘管自1979年以來，華盛頓在外交上承認了北京而不是台北，但美國對台灣的支持從未停止。現已將中國作為戰略對手的美國，仍然是台灣最重要的合作夥伴和武器供應國。

自1949年中國內戰結束以來，擁有2400萬人口的台灣一直由大陸共產政權的對手統治着。

北京打算將該島與其"祖國"中國"統一"，並一直不放棄使用武力，特別是如果台灣當局正式宣布獨立。

法新社發自東京的電稿說，美國總統拜登和日本首相岸田展示了反對北京的統一戰線，他們並且重申了"自由和開放的印度-太平洋的共同願景"。日本首相說，東京和華盛頓"將監測最近的中國海軍活動，以及與中國和俄羅斯聯合演習有關的動向"。