拜登承諾：台灣如被中國攻擊 美國將軍事干預

美國/台灣/中國

美國總統喬-拜登今天5月23日在日本表示，如果台灣受到中國的攻擊，美國將進行軍事干預，以保衛台灣。為避免俄烏戰爭局面在亞洲出現，華盛頓似乎正在讓其台海模糊戰略變得清晰...

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拜登到訪日本的第二天在東京做了上述承諾。拜登與日本首相岸田文雄會談後，在記者會上被問及他是否願意採取軍事行動保衛台灣時回答說："是的，這是我們做出的承諾"。

拜登還補充說，如果中國以武力奪取台灣，"這將使整個地區陷入混亂，成為類似在烏克蘭發生的另一個行動"。

拜登說，"美國致力於一個中國政策，但這並不意味着中國有權使用武力攻佔台灣。他說，"我的期望是這不會發生"。

拜登的回應似乎推翻了美國幾十年來對台海採取的"戰略模糊"政策，根據這一政策，華盛頓一直沒有明確表示是否會在中國攻打台灣時動用軍事力量保衛台灣。

據金融時報說，華盛頓這種模稜兩可的立場旨在警告台北不要宣布獨立（宣布獨立幾乎肯定會引發中國的攻擊），同時迫使中國軍隊重新考慮對台灣的行動。

北京認為自治的台灣是其領土的一部分，並威脅說，倘若台北無限期地拒絕服從其控制，將以武力奪取台灣。

拜登今天在東京發布這個講話後不久，一位白宮官員說，“拜登總統重申了我們的'一個中國政策'和我們對台灣海峽兩岸和平與穩定的承諾”。該官員還說，拜登“還重申了我們根據《台灣關係法》向台灣提供自衛的軍事手段的承諾”。

據英國衛報報道，拜登還說，他此前告訴日本首相岸田文雄，華盛頓支持日本成為改革後的聯合國安理會常任理事國，並支持東京通過創紀錄的國防開支來加強其安全的計畫，因為它尋求對抗一個擁有核武器的朝鮮和一個日益自信的中國。