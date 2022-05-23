新疆：聯合國人權高專踏入“雷區” 中國媒體無消息

聯合國/新疆

聯合國人權事務高級專員巴切萊特今天周一開始訪問中國，有關新疆地區侵犯人權的指控應是她此行的主要議題。維吾爾活動家擔心這次訪問會被北京操縱。美聯社說從中國媒體看不到此次訪問的消息。

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法新社說，經過與中國當局多年的艱難談判，70歲的智力前總統米歇爾-巴切萊特（Michelle Bachelet）今天（5月23日）開始訪問中國，她將在該國停留6天，直到星期六。外界擔心北京將限制其行動自由。

外交人士告訴法新社，聯合國人權高專巴切萊特女士今天周一通過視頻會議與大約70個外國駐中國大使館的代表團團長進行了交談。

據這些消息來源稱，米歇爾-巴切萊特向這些外交官們保證，她之前通過與中方的談判，得到了進入拘留中心的許可，並被允許和當地人權活動家進行交談。

法新社還說，自2018年以來，聯合國一直在與北京進行鬥爭，以獲得“自由和有意義”地進入新疆的許可。

美聯社的報道說，巴切萊特對中國為期六天的訪問今天從廣州開始，然後她將前往喀什和烏魯木齊。她此訪的細節一直被嚴格保密，由共產黨控制的中國媒體沒有報道她的訪問。

這是自2005年以來聯合國人權事務高級專員首次訪問中國，人權組織警告稱，此舉有可能為共產黨在新疆的侵權行為“塗脂抹粉”。

據該報道介紹，中國當局已將超過一百萬維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數民族成員關起來，批評者稱，這是一場抹殺他們獨特文化身份的運動。中國當局說，它沒有什麼可隱瞞的，並歡迎所有沒有政治偏見的人訪問新疆，觀看其所說的“恢復秩序”和“民族凝聚力”的成功運動。

美聯社稱，一個關鍵問題是，巴切萊特是否被允許訪問“現在基本空無一人的拘留營”（北京稱再教育中心），並被允許會見因呼籲更大的宗教、政治和文化自由而被監禁的人士，比如經濟學家和薩哈羅夫獎得主伊力哈木-土赫提。

目前還不清楚巴切萊特是否能夠與領導新疆鎮壓行動的官員會面，包括前新疆黨委書記陳全國，他已被轉移到北京做官。

該報道說，巴切萊特計畫與國家和地方高級官員、民間社會組織、企業代表和學術界人士交談，並在廣州大學為學生做講座。