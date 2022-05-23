日美同意磋商加強“延伸威懾”

美國/日本

美國總統拜登（左）在東京赤坂宮舉行的雙邊會議上與日本首相岸田文雄交談2022年5月23日星期一。

美國總統拜登與日本首相岸田同意就美國核武器和常規戰力參與日本防衛的“延伸威懾”展開磋商。拜登還表示美國支持日本成為聯合國常任理事國。

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據共同社報道，日本首相岸田文雄5月23日在東京元赤坂的迎賓館與美國總統拜登舉行會談。考慮到在西太平洋擴大軍事實力的中國，雙方一致同意為加強美國以核武器和常規戰力參與日本防衛的“延伸威懾”，包括閣僚在內將展開緊密磋商。

兩國將就此協調日程。岸田就防衛費向拜登表示“決心確保在相當程度上增加額度”，得到了拜登的支持。拜登表示支持日本成為聯合國安理會常任理事國。

日美兩國首腦就俄羅斯進攻烏克蘭確認，在任何地方都不允許憑實力單方面改變現狀，將與七國集團（G7）和國際社會共同堅決應對。

雙方一致表示關注最近的中國海軍活動以及中俄兩國聯合軍事演習等動向，強烈反對在東海和南海憑藉實力改變現狀的嘗試。

岸田在會談中向拜登表達決心稱，將從根本上加強日本的防衛能力。兩國首腦再度確認有必要儘快加強日美同盟的威懾力和應對能力，就擴大並深化防衛合作達成共識。

日美兩國首腦還再次確認了台灣海峽和平與穩定的重要性，並敦促和平解決兩岸問題。

岸田基於烏克蘭局勢指出聯合國改革的必要性。拜登在表達稱讚的同時，還表示支持日本成為改革後的安理會常任理事國。

岸田在會談後的聯合記者會上表示，日本將加入並配合美國主導的印太經濟框架（IPEF），並期待美國重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。

兩國首腦對朝鮮的核及導彈開發表示嚴重關切，並稱日美、日美韓將緊密合作。岸田希望美方為立即解決朝鮮綁架日本人問題而提供協助，拜登表示支持。

兩位首腦一致同意推進有關核裁軍與核不擴散的現實而有實效的努力，致力於“無核武的世界”。