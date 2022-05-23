曼谷市長選舉變天：前政府部長贏了

曼谷市長選舉

曼谷5月22日舉行的市長選舉，自由派獨立候選人查猜（Chadchart Sittipunt）以上百萬張選票的差距，戰勝總理巴育支持的現任官派市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）。

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查猜曾在2014年被推翻的政府中擔任交通部長，他這次在競選中發誓要解決曼谷惡名昭著的交通問題，並做出多項有關環保的承諾。

儘管這次以獨立身份競選曼谷市長，但他長期以來一直是前總理他信-西那瓦的“為泰黨”的領導人物，甚至在2019年的立法選舉中，他是為泰黨的候選人，所以被認為是反對派。

這次曼谷市長選舉是對巴育將軍的一次考驗，他在2019年有爭議的立法選舉中（從將軍身份）得到了合法化。法新社說，這位將軍在渴望自由的年輕人中不受歡迎。他的任期將在明年3月結束，所以大選必須在那時舉行。

在5月22日周日的曼谷市長選舉中，400多萬曼穀人被召去投票，其中70萬是首次投票的年輕人。

曼谷市長選舉是自2020年震撼泰國的民主抗議活動要求改革君主制和社會以來，泰國第一次重大選舉。

據當地媒體根據90%的選票點算，自由派候選人查猜（Chadchart Sittipunt）以120萬張選票的巨大優勢拔得頭籌。

自2006年和2014年的政變以來，泰國政治一直在親軍和反軍的政黨之間兩極分化。

泰國北部那黎宣大學政治分析家Napisa Waitoolkiat告訴法新社，周日曼谷市長的選舉結果是"來自曼穀人，特別是來自希望變革的新一代的明確信息。

在競選期間，主要的競爭者都關注首都居民的日常問題，承諾讓這個擁有約1000萬人口的超級污染和擁擠的巨型城市變得更加宜居。

曼谷市長上次選舉是在2013年。一年後，巴育將軍掌權，趕走了時任市長，任命他的一個手下代替。

2020年，重大的民主示威震撼了泰王國，抗議者要求總理辭職，修改被認為對軍隊過於有利的憲法，並對全能的君主制進行徹底改革，在那之前，這是一個禁忌話題。