澤連斯基在達沃斯說：世界正處於一個轉折點

達沃斯/烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基周一在達沃斯世界經濟論壇開幕式上說，世界正處於轉折點，應該加強對俄羅斯的制裁，以此警告其他考慮使用武力的國家。

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達沃斯世界經濟論壇於5月23日開幕。預計有2500名與會者，包括50多位國家元首和政府首腦、商界領袖、國際組織負責人和民間社會人士。但俄羅斯人被排除在外。俄烏戰爭在論壇佔主導地位。烏克蘭總統受邀做開幕發言。

據路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基在視頻講話中說，"歷史正處於轉折點（......）這確實是我們決定野蠻力量是否將主宰世界的時刻"。

他的講話拉開了世界經濟論壇的序幕。與往年不同的是，俄羅斯政府機構和私營公司沒有被邀請到阿爾卑斯山的度假勝地達沃斯參加論壇。

莫斯科近年來在達沃斯的基地--前"俄羅斯之家"，被烏克蘭藝術家改造成了"俄羅斯戰爭罪行之家"，他們在那裡展出烏克蘭戰爭造成的苦難和破壞的照片。

烏克蘭總統澤連斯基敦促各國對莫斯科施加更多壓力，並指責它們沒有將制裁政策推到極限。

他呼籲實行石油禁運，凍結所有俄羅斯銀行並終止貿易關係。這位烏克蘭領導人說，外國公司應該完全撤出俄羅斯，俄羅斯的IT行業應該與西方隔絕。

他說，制裁應該成為在未來幾十年裡威懾任何其他侵略者的一個先例，他並補充說，俄羅斯通過自己的行動造成了其國家的衰落。

澤連斯基說："重新命名"俄羅斯之家""是他們轉型的一個例子，說明俄羅斯對自己做了什麼。他說，成為一個戰爭罪犯的國家會給世界帶來了什麼：它會激發其他潛在的侵略者採取行動。