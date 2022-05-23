烏克蘭第一夫人通過視頻在世界衛生大會上發言

烏克蘭/世衛

烏克蘭第一夫人周一通過視頻在世界衛生大會上發言，莫斯科譴責世界衛生組織“政治化”。

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法新社發自日內瓦的報道指出，烏克蘭第一夫人奧萊娜·澤連斯卡周一在世界衛生組織譴責說，俄羅斯軍隊在烏克蘭製造了難以想象的“恐怖”，而莫斯科則譴責說世界衛生組織“政治化”了。

周一，烏克蘭總統澤連斯基通過視頻在達沃斯世界經濟論壇上發表了演講。就在澤連斯基發表演講、呼籲對俄羅斯實施“最大”制裁的同時，奧萊娜·澤連斯卡通過視頻在彙集了世界衛生組織所有成員國的世界衛生大會上表示，俄羅斯發動的戰爭造成了“我們無法想象的恐怖”。

她說：“世界衛生組織致力於保護生命和健康這樣的最基本的人權”，但“今天”“在烏克蘭（這些）受到了侵犯”。

奧萊娜·澤連斯卡強調，目前，“沒有一個烏克蘭人，不論是成人還是兒童，都無法確定他明天是否能夠醒來”，是否導彈會到達他家。她還說，“醫生們也不能夠確定他們的救護車是否會被轟炸。”

奧萊娜·澤連斯卡還談到了戰爭的長期後果，特別是在心理健康方面的後果，她說烏克蘭打算在世衛組織的支持下應對這一挑戰。

烏克蘭第一夫人表示：“我可以舉出許多可怕的例子，但我會舉一個能說明這種現象的規模的例子。”她說，“在戰爭的三個月里，哈爾科夫的人們一直躲在地鐵里，（......）他們和他們的孩子及寵物一起住在那裡，因為這幾個月哈爾科夫一直被轟炸。現在地鐵要在戰後重新投入使用，原來有幾百人這麼久都沒有上過地面”，現在他們要逼着自己才能上到地面上去。

烏克蘭第一夫人呼籲國際社會支持烏克蘭應對這一挑戰。