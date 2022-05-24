四國峰會之際 中俄戰機聯合演習 靠近日韓 日本抗議

中俄/四國峰會/日韓

四國峰會在日本召開之際，中俄軍機聯合演習靠近日本韓國，東京向北京正式提出抗議2022年5月24日

中俄軍機今天5月24日進行聯合演習，多次靠近日本，並進入韓國防空識別區。韓國發出警告，日本向北京提出正式抗議。中俄軍機聯合演習恰逢美日印奧在日本召開非正式聯盟峰會。

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日本防衛大臣岸信夫說，中國和俄羅斯的轟炸機星期二在日本領土附近一起飛行，並補充說，東京已表示"嚴重關切"正式對北京和莫斯科提出抗議。

中俄飛行恰逢周二5月24日在東京舉行的 "四國"峰會，這個由美國、日本、澳大利亞和印度領導人組成的非正式聯盟對中國在亞太地區日益增長的軍事影響感到擔憂。

日本防衛相岸信夫告訴記者："兩架中國轟炸機在日本海與兩架俄羅斯轟炸機會合，並向東中國海進行了集體飛行。

他補充說，之後，總共有四架飛機，可能還包括兩架中國轟炸機和兩架俄羅斯轟炸機，"一起從東中國海飛往太平洋"。

岸信夫先生說，一架俄羅斯偵察和情報飛機周二還從日本北部的北海道島以北飛往日本中部的能登半島。他稱，這些行動在東京舉行的四方首腦會議當天特別具有"挑釁性"。

日本防衛相說："我們已經通過外交渠道表達了我們從我國的角度和對地區安全的嚴重關切”。他還說，"在國際社會應對俄羅斯侵略烏克蘭之際，中國與俄羅斯合作採取這種行動的事實（......）令人擔憂。“這一點不能被低估”。

然而，中國和俄羅斯的飛機沒有進入日本領空。日本防衛省後來告訴法新社，這是自去年11月以來在日本附近發生的第四次此類分組飛行。

另據韓聯社報道，中俄戰機今天24日聯合演習數次進入韓國防空識別區。據一名軍方人士透露，中方在韓軍就有關情況發出警告信號後通過熱線通報稱，軍機正在進行例行演習，俄方則未通報有關情況。