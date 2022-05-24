德國外長呼籲中國對新疆進行透明調查

德國外長貝爾博克與中國外長王毅今天5月24日通話時，談到剛曝光的“令人震驚的報道”和“新疆非常嚴重侵犯人權”的新證據，她呼籲進行“透明”的調查。

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據德國聯邦外交部發言人就德國外長安娜萊娜·貝爾博克（Annalena Baerbock）與中國外長王毅今天舉行視頻會議發布聲明。該聲明說，在一個小時的視頻會議上，貝爾博克外長今天與中國外長王毅進行了交談。鑒於全球面臨諸多挑戰，巴爾博克外長強調了國際合作的重要性。並指出，這種合作必須以國際秩序的基本準則為基礎，須得到所有人的尊重和捍衛。德國強烈呼籲國際社會全體成員譴責俄羅斯的非法侵略戰爭，承擔起維護國際法和保護《聯合國憲章》的責任。

這個聲明接著說，人權是國際秩序的基本組成部分，德國致力於在全球範圍內保護人權。因此，巴爾博克外長還談到了“令人震驚的報道”和“新疆非常嚴重侵犯人權”的新證據，並呼籲進行“透明”的調查。

德國外長與中國外長王毅通話時提到的“令人震驚的報道”，應該是名為“新疆警方檔案”（xinjiangpolicefiles.org）的外國媒體集團今天公布的一系列據稱是入侵新疆警方電腦獲得的文件，其中包括數以千計的照片，身份證的照片，據稱是在新疆地區的"拘留營"拍攝的，顯示許多"被拘留者"的面孔，有青少年也有老年人和婦女。這些震撼人心的照片今天在國際媒體網站被公布出來。

此外，德國聯邦外交部發言人還就德中外長的視頻會議表示，國際社會面臨的最大挑戰是氣候危機，只有我們共同有效應對。為了讓世界保持在 1.5° 的軌道上，所有國家都必須在其氣候目標上更加雄心勃勃。因此，德國準備加強與中國在該領域的合作。