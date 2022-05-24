李克強致電祝賀澳大利亞新總理就任

中國，澳大利亞，中澳關係

周一剛剛就任的澳大利亞總理阿爾巴內斯與其新任命的外長一起赴東京參加四方安全對話。2022 5 23

中國總理李克強周一致電阿爾巴內斯，祝賀他就任澳大利亞總理。法新社指，這是中澳兩國間沒有官方接觸數月以來的首次解凍。

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據周一晚間中國官媒的報道，李克強在賀電中表示，"中方願與澳方一道，總結過去、面向未來… 推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展。“

自堪培拉在全球疫情之初要求對新冠病毒起源進行獨立調查以來，中澳關係持續走低，澳大利亞之後將華為排除出該國5G電信網絡建設，而中國作為澳大利亞最大的貿易夥伴，針對澳方煤炭、葡萄酒和大麥等十幾種產品祭出報復性措施。

此次中方的賀電，正值周一就任的阿爾巴內斯出席在東京進行的四方安全對話之際，該機制主要目的是對抗中國在亞太地區的影響。阿爾巴內斯周一在他的首個外交政策正式聲明中曾表示，認為中澳關係 "將持續是一個困難問題"。他說，在雙邊關係中發生改變的是中國而非澳洲。澳大利亞將永遠必須堅持其價值觀。

堪培拉對北京在太平洋地區日益增長的影響力感到擔憂，包括中國和所羅門群島最近簽訂的安全協議。據泄露的協議草案，中國海軍將被允許在這個距離澳大利亞不到2000公里的島嶼上部署。中國外長王毅預計本周將訪問所羅門群島。

澳大利亞副總理理馬爾斯說，中國是我們最大的貿易夥伴，但中國正在以前所未有的方式尋求重塑其周邊世界....，比如在南中國海。他強調說，"在我們的地區，在太平洋地區，戰略競爭正在加劇“，"澳大利亞新政府將‘確保國家利益得到絕對保障"。

法新社報道提到，澳大利亞聯邦政府去年終止了該國維多利亞州簽署的加入中國“一帶一路”協議，此舉也加劇了兩國關係的惡化。此外，澳大利亞還批評中國對香港的民主派的鎮壓，以及中國逮捕兩名被指從事間諜活動或危害國家安全的澳大利亞公民。北京則指責澳大利亞情報部門突襲並審訊四名中國記者。