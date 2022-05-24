歐盟委員會主席馮德萊恩在達沃斯論壇上表示烏克蘭必須贏得這場戰

烏克蘭/馮德萊恩

歐盟委員會主席馮德萊恩周二在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上說，烏克蘭必須贏得這場戰爭，讓入侵烏克蘭成為俄羅斯總統普京的戰略失敗。她還指責俄羅斯正利用糧食供給作為影響全球的武器。

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馮德萊恩周二指出，俄羅斯的戰略手法來自另一個世紀。馮德萊恩說，俄羅斯不把數百萬人當人對待，而是把他們視為可以隨意移動和控制、沒有臉面的人口，或把他們當作軍隊之間的緩衝區，並“試圖用坦克碾平整個民族的前途”。她說：“烏克蘭必須贏得這場戰爭，普京的侵略必須成為戰略失敗。”

馮德萊恩還表示，俄羅斯正利用糧食供給作為影響全球的武器，就如同俄國在能源領域所為。範德賴恩說，“在俄羅斯佔領的烏克蘭，克里姆林宮的軍隊正沒收糧食庫存和機具…而俄國黑海軍艦正封鎖滿載小麥及葵花籽的烏克蘭船隻”。 她表示，全球合作是“對付俄羅斯敲詐的解方”。

此前，立陶宛、斯洛伐克、拉脫維亞和愛沙尼亞等四個歐盟國家在一封聯名信中呼籲沒收已被歐盟凍結的俄羅斯資產，以幫助烏克蘭在俄烏衝突後重建。四國在聯名信中指出，“重建烏克蘭的大部分費用，以及對（烏方）受害者的賠償必須由俄羅斯承擔。”此外，這封聯名信呼籲歐盟各國應開始準備對俄羅斯施加新一輪制裁。

四國表示，歐盟以及與其持相同立場的國家已經凍結了俄羅斯相關個人和實體的資產，以及約3000億美元的俄羅斯央行儲備。四國在信中指出：“我們現在必須找到相應的法律途徑，最大限度地利用這些資金，把這些資金用於重建烏克蘭等方面。”信中特別指出，沒收央行儲備等國有資產，或對此舉有直接影響。

周一，烏克蘭總統澤連斯基在達沃斯世界經濟論壇發表視頻講話時表示，重建烏克蘭所需的資金總額約為5000億美元。但隨着俄烏衝突繼續，重建金額可能會繼續增加。歐盟委員會主席馮德萊恩日前曾示，歐盟正在研究如何利用遭凍結的俄羅斯資產，為烏克蘭重建提供資金，但馮德萊恩並未提及央行儲備。