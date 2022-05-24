烏克蘭戰爭進入第四個月 盧甘斯克地區幾乎全被佔領

烏克蘭

今天5月24日周二，烏克蘭戰爭進入第四個月，俄軍正將其攻勢集中在頓巴斯東部盧甘斯克地區的最後一塊烏克蘭守軍抵抗區。

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烏克蘭軍隊分別在4月和5月將俄軍趕出該國兩個最大城市基輔和哈爾科夫之後，烏克蘭人一直承認由盧甘斯克和頓涅茨克州組成的頓巴斯地區存在"困難"。

烏克蘭總統澤連斯基昨晚說，頓巴斯的情況甚至"極其困難"：“俄羅斯人正在試圖"消滅一切有生命的東西"。

烏克蘭國防部的報告概述俄軍的包圍戰略說，莫斯科正在盧甘斯克地區將火力集中在烏克蘭人的退路上，試圖包圍北頓涅茨克市和利西昌斯克市。在上述兩地附近的波帕斯納（Popasna）和巴赫穆特（Bakhmut）鎮附近有激烈的戰鬥。

澤連斯基昨晚在每日電視講話中警告說："未來幾周的戰爭將是艱難的"。他說，"俄羅斯佔領者試圖表明，他們不會放棄哈爾科夫地區（東北部）的被佔領地區，他們不會交出在赫爾松地區（南部）、紮波羅熱地區（東南部）和頓巴斯（東部）佔領的土地。他們向某些地方推進，並在其他地方加強他們的地位。

據烏南方指揮部周一晚間的報告說，其各師正在通過米科拉耶夫地區向赫爾松地區推進，那裡已開始使用俄羅斯盧布。該報告指責俄羅斯"佔領者"用埋有地雷的道路、炸彈和處決倖存者的方式殺害試圖乘車逃離的平民。

在莫斯科增加在頓巴斯地區的軍事壓力之際，基輔呼籲國際社會提供更多的武器，得到了西方的支持。

在"保衛烏克蘭聯絡小組"的視頻會議上，44個國家周一討論了對烏克蘭的軍事援助。美國國防部長奧斯汀宣布，其中20個國家承諾向基輔提供額外的武器，其他國家將負責培訓烏克蘭軍隊。

然而，美國國會批准向烏克蘭提供400億美元的額外援助後，美國防長拒絕說明美國提供的武器。

不過丹麥已承諾向烏克蘭提供"魚叉"反艦導彈系統，它可使烏克蘭對抗俄羅斯海軍對敖德薩港的封鎖，該港口對該國的小麥出口至關重要，而小麥又對許多其他國家至關重要。這些導彈甚至可以達到自2014年以來被莫斯科佔領的克里米亞。