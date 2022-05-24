瑞典和芬蘭將出席6月份的北約馬德里峰會

北約/瑞典/芬蘭

法新社發自瑞士達沃斯的報道指出，西班牙首相桑切斯周二在瑞士達沃斯論壇上說，上周提交了加入北約申請的瑞典和芬蘭將出席6月底在馬德里舉行的北約峰會。

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報道說，當世界經濟論壇（WEF）主席博爾赫·布倫德（Borge Brende）就此問題詢問時，桑切斯回答說，當北約峰會於6月28日至30日舉行時，這兩個北歐國家“當然”會在馬德里。桑切斯繼續說，“這是兩個偉大的民主國家（...），我認為，讓它們作為北約盟友站在我們這一邊是非常重要的（...）”。

西班牙社會黨領導人還保證西班牙將會“加速議會進程”來批准瑞典和芬蘭的入約申請。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，與俄羅斯有1300公裡邊界的芬蘭和瑞典於5月18日向北約秘書長斯托爾滕貝格提交了加入北約的申請文件，北約秘書長稱讚說“這是一個歷史性的時刻”。

但是，也是北約成員國的土耳其，它反對瑞典和芬蘭這兩個得到絕大多數其他成員國支持的國家加入北約。

芬蘭外交部長周二在達沃斯的一次新聞發布會上宣布，兩個北歐國家將於周三派代表團前往安卡拉，以期說服土耳其不再反對他們加入北約。

瑞典財政部長米凱爾·丹貝格（Mikael Damberg）則在同一次新聞發布會上確認說，“我們已經與所有30名成員國進行了初步的接觸，我們收到了積極的信號”。