聯合國人權高專赴新疆 行前被王毅贈習近平書一本

聯合國/人權/新疆

聯合國人權事務負責人米歇爾-巴切萊特今天5月24日開始對中國新疆進行備受矚目的訪問，北京被指控在那裡對維吾爾族穆斯林進行了兇殘的鎮壓。流亡土耳其的一位維吾爾女子盼巴切萊特幫忙向中國政府詢問她母親的下落...

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聯合國人權事務負責人米歇爾-巴切萊特這次新疆“閉環”旅行（被指類似世衛專家訪問武漢），其代表團被以疫情為由與外國媒體隔離。而米歇爾-巴切萊特將訪問的確切地點的細節尚未公布，這使人們對她在當地的真正自由度產生疑問。

散居在海外的維吾爾人和人權團體正在敦促這位70歲的智利前總統不要被捲入共產黨政權的宣傳行動。

法新社說，新疆長期以來受到維吾爾分離分子和伊斯蘭教徒的襲擊，幾年來一直是當局以反恐名義鎮壓的對象。

西方的研究指責中國當局在新疆的再教育營關押了至少100萬維吾爾族人和其他穆斯林少數民族成員，甚至對他們實施 "強迫勞動"和"強迫絕育"。

華盛頓指控北京在新疆實施"種族滅絕"。中國譴責這是"世紀謊言"，並說新疆的“拘留營”是旨在打擊宗教極端主義的"職業培訓中心"。

對於聯合國人權高專到訪新疆，生活在土耳其的31歲維吾爾人熱福蘭·舍爾梅梅特（Jevlan Shirememet）告訴法新社記者說：“我希望她能向中國政府詢問我母親的下落”。

同樣生活在土耳其的維吾爾女士努西曼古爾·阿卜杜勒希德（Nursimangul Abdureshid）說，她對巴切萊特女士的訪問"能夠帶來任何變化""沒有什麼希望"。她告訴法新社，聯合國代表應該像我的家人一樣探望受害者，而不是參與北京方面事先準備好的場面"。

這位維吾爾女士還說，"如果聯合國小組無法不受限制地進入新疆，我不會接受他們所謂的報告”。

王毅贈習近平的書

在聯合國人權事務負責人進入新疆調查之前，中國就已明確了自己目標。 據中國外交部稱，在周一與米歇爾-巴切萊特的一對一會談中，中國外交部長王毅表示，希望他的訪問將有助於澄清有關中國的“錯誤信息”。

王毅還要求巴切萊特幫助北京終止“謠言”。為此，他特向巴切萊特女士贈送了一本習近平的書。據中國官媒觀察網報道，王毅昨天向巴切萊特女士贈送的書是英譯版的《習近平關於尊重和保障人權的論述摘編》。

米歇爾-巴切萊特是自2005年以來第一位訪問中國的聯合國人權負責人，此前她與中國政府就訪問新疆的條件進行了多年談判。

法新社引述國際人權服務社（ISHR）的拉斐爾-戴維說："巴切萊特女士必須明白，現在的事情關乎到“世界對聯合國的信任”問題。

外交人士告訴法新社，在周一與外國使館代表舉行的視頻會議上，這位前智利總統保證她將訪問拘留中心。