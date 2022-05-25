索羅斯：“當今，中俄對開放社會構成了最大的威脅”

國際/政治

美國著名投資家喬治·索羅斯(George Soros)5月24日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會會議，並發表講話。2022年世界經濟論壇年會於5月22日至26日在瑞士小鎮達沃斯舉行。

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以下是索羅斯的周二晚在達沃斯論壇的演講內容：

自上次達沃斯會議以來，歷史的進程發生了巨大的變化。俄羅斯入侵了烏克蘭。這使歐洲受到了震動。歐洲聯盟的建立是為了防止這種事情的發生。即使戰鬥最終必須停止，局勢也不會恢復到以前的樣子。這次入侵可能是第三次世界大戰的開始，而我們的文明可能無法倖免。這就是我今天晚上要討論的主題。

對烏克蘭的入侵併不是突如其來的。世界已經越來越多地參與到兩種截然相反的治理體系的鬥爭中：開放社會和封閉社會。讓我儘可能簡單地定義兩者的區別。在一個開放的社會，國家的作用是保護個人的自由；在一個封閉的社會，個人的作用是為國家的統治者服務。關乎全人類的其他問題：抗擊大流行病和氣候變化，避免核戰爭，維護全球機構——在這場鬥爭中不得不退居次要地位。這就是為什麼我說我們的文明可能無法生存。

我是在20世紀80年代開始從事我所說的政治慈善事業的。那是一個世界上很大一部分地區處於共產主義統治之下的時代，我想幫助那些被激怒並與壓迫作鬥爭的人們。隨着蘇聯的解體，我在當時的蘇維埃帝國迅速建立了一個又一個基金會。這一努力的結果比我預期的要成功。那是令人興奮的日子。這些日子也恰好是我個人財務成功的時期，使我的年度捐贈從1984年的300萬美元增加到三年後的3億多美元。

2001年“9·11”襲擊事件發生後，反對開放社會的浪潮開始轉向。壓迫性政權現在佔上風，而開放社會則受到圍攻。當今，中國和俄羅斯對開放社會構成了最大的威脅。我思考了很久，為什麼會出現這種情況。我在數字技術，特別是人工智能的快速發展中找到了部分答案。從理論上講，人工智能應該是政治中立的：它可以被用來做好事或做壞事。但在實踐中，這種影響是不對稱的。人工智能特別善於製造控制工具，幫助壓迫性政權，並危及開放社會。新冠疫情也有助於控制工具的合法化，因為它們在應對病毒時確實有用。

人工智能的快速發展與社交媒體和科技平台的崛起相輔相成。這些企業集團已經主宰了全球經濟。它們是跨國企業，其觸角延伸到世界各地。這些發展已經產生了深遠的影響。它們使中國和美國之間的衝突更加尖銳。中國已經將其科技平台變成了國家冠軍。美國一直比較猶豫，因為其擔心它們對個人自由的影響。

這些不同的態度為美國和中國所代表的兩種不同治理體系之間的衝突提供了新的啟示。習近平的中國，比歷史上任何其他國家都更積極地收集個人數據以監視和控制其公民，應該從這些發展中受益。但是，正如我今晚將要解釋的那樣，情況並非如此。

現在讓我談談最近的發展，普京和習近平於2月4日在北京冬奧會開幕式上會面。他們發表了一份長篇聲明，宣布他們之間的合作是“無上限”的。普京向習近平通報了在烏克蘭的“特別軍事行動”，但不清楚他是否告訴習近平他有全面攻擊烏克蘭的想法。美國和英國的軍事專家當然會告訴他們的中國同行有什麼打算。習近平批准了，但要求普京等到冬奧會結束後再進行。

習近平則決心不顧剛剛開始在中國蔓延的奧密克戎變種，舉行奧運會。組織者不遺餘力地為選手們創造一個密不透風的氣泡，奧運會順利結束。但奧密克戎在社會上傳播，首先在中國最大的城市和商業中心上海。現在，它正在向該國其他地區蔓延。然而，習近平堅持他的清零政策。這給上海的居民帶來了巨大的困難，迫使他們進入臨時的隔離中心，而不是讓他們在家裡進行隔離。這已將上海推向公開叛亂的邊緣。

許多人對這種看似不合理的做法感到不解，但我可以給你解釋。習近平懷有一個有罪的秘密。他從未告訴中國人民，他們已經接種了一種疫苗，這種疫苗是為最初的武漢變種設計的，對新變種的保護作用非常小。習近平不能坦白，因為他正處於職業生涯中一個非常微妙的時刻。他的第二個任期將於2022年秋天到期，他希望被任命為前所未有的第三個任期，最終使他成為終身統治者。他精心編排了一個過程，使他能夠實現他一生的抱負，一切都必須服從於這個目標。

與此同時，普京的所謂“特別軍事行動”並沒有按計畫展開。普京期望他的軍隊能作為解放者受到烏克蘭講俄語的居民的歡迎。他的士兵們帶着他們的軍禮服以參加勝利遊行。但事實並非如此。烏克蘭進行了出乎意料的強烈抵抗，給入侵的俄羅斯軍隊造成了嚴重的損失。俄羅斯軍隊裝備簡陋，領導不力，士兵們士氣低落。美國和歐盟團結起來支持烏克蘭，為其提供軍備。在他們的幫助下，烏克蘭得以在基輔之戰中擊敗規模更大的俄羅斯軍隊。

普京不能接受失敗，並相應改變了他的計畫。他讓因在圍攻格羅茲尼時的殘酷行為而聞名的弗拉基米爾·沙馬諾夫將軍負責，並命令他在5月9日慶祝勝利日時取得一些成果。但普京沒有什麼可慶祝的。沙馬諾夫把精力集中在曾經有40萬居民的港口城市馬里烏波爾。他把馬里烏波爾變成了廢墟，就像他對格羅茲尼所做的那樣，但烏克蘭守軍堅持了82天，圍攻造成了成千上萬的平民死亡。

此外，從基輔的匆忙撤離暴露了普京的軍隊在基輔郊區布查對平民犯下的令人髮指的暴行。這些都是有據可查的，它們讓那些在電視上看到這些照片的人感到憤怒。這並不包括那些對普京的“特別軍事行動”被蒙在鼓裡的俄羅斯人民。對烏克蘭的入侵現在已經進入了一個新的階段，這對烏克蘭軍隊來說是更大的挑戰。他們必須在開放的地形上作戰，而俄羅斯軍隊的數量優勢更難以克服。

烏克蘭人正在盡其所能，進行反擊並滲透到俄羅斯領土。這有一個額外的好處，那就是讓俄羅斯民眾了解到真正發生了什麼。美國還儘力縮小俄羅斯和烏克蘭之間的財政差距，讓國會向烏克蘭撥出前所未有的400億美元的軍事和財政援助。我無法預測結果，但烏克蘭肯定有成功的一線可能。

最近，歐洲領導人甚至走得更遠。他們想利用對烏克蘭的入侵來促進歐洲的進一步一體化，這樣普京的所作所為就不會再發生。意大利民主黨領導人恩里克·萊塔提出了一個部分聯邦制的歐洲計畫。聯邦部分將涵蓋關鍵的政策領域。在聯邦核心區，任何成員國都沒有否決權。在更廣泛的聯邦中，成員國可以加入“意願聯盟”，或僅僅保留其否決權。意大利總理馬里奧·德拉吉贊同萊塔的計畫。

埃馬紐埃爾·馬克龍在其親歐方針的重大拓寬中，主張地理上的擴張，以及歐盟需要為此做準備。不僅是烏克蘭，摩爾多瓦和西巴爾幹地區也應具備加入歐盟的資格。這將需要很長的時間來制定細節，但歐洲似乎正在朝着正確的方向發展。它以比歷史上任何時候都更快、更團結、更有力的方式回應了對烏克蘭的入侵。歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩在經歷了猶豫不決的最初後，也找到了一個強有力的親歐聲音。

但歐洲對俄羅斯化石燃料的依賴程度仍然過高，這主要是由於德國前總理默克爾推行的重商主義政策。她與俄羅斯達成了天然氣供應的特殊協議，並將中國作為德國最大的出口市場。這使德國成為歐洲表現最好的經濟體，但現在卻要付出沉重的代價。德國的經濟需要被重新定位。而這將需要很長的時間。

奧拉夫·朔爾茨當選為德國總理，因為他承諾將繼續默克爾的政策。但事件迫使他放棄這一承諾。這並不容易，因為朔爾茨不得不與德國社民黨的神聖傳統決裂。但在維護歐洲團結方面，朔爾茨最後似乎總能做出正確的事情。他放棄了北溪二號，承諾1000億歐元用於國防，並向烏克蘭提供武器，打破了長期以來的禁忌。這就是西方民主國家對俄羅斯入侵烏克蘭的反應。

普京和習近平這兩個獨裁者有什麼可炫耀的？他們被捆綁在一個沒有限制的聯盟中。他們也有很多共同點。他們通過恐嚇進行統治，因此，他們犯了令人匪夷所思的錯誤。普京期望在烏克蘭作為解放者受到歡迎；習近平則堅持不可能持續的清零政策。普京似乎已經認識到，他在入侵烏克蘭時犯了一個可怕的錯誤，他現在正在為停火談判做準備。但停火是不可能實現的，因為他不被信任。普京將不得不開始和平談判，而他永遠不會這樣做，因為這相當於辭職了。

情況令人困惑。一位一直反對入侵的俄羅斯軍事專家被允許上俄羅斯電視台，告知公眾局勢有多糟糕。後來他又宣誓效忠普京。有趣的是，習近平繼續支持普京，但不再無限制地支持。這就開始解釋為什麼習近平必然會失敗。允許普京對烏克蘭發動不成功的攻擊並不符合中國的最佳利益。中國應該是與俄羅斯結盟的高級夥伴，但習近平缺乏自信，讓普京篡奪了這個位置。但習近平最嚴重的錯誤是加倍堅持他的清零政策。

封城產生了災難性的後果。它們把中國經濟推向了自由落體。封城從3月開始，並將繼續聚集勢頭，直到習近平扭轉方向，他永遠不會這樣做，因為他不能承認錯誤。在房地產危機的基礎上，損害將是如此之大，以至於它將影響全球經濟。隨着供應鏈的中斷，全球通貨膨脹很可能會變成全球蕭條。然而，普京越是虛弱，他就越是不可預測。歐盟的成員國感受到了壓力。他們意識到，普京可能不會等到他們開發出替代能源，而是趁着真正的傷害，關掉天然氣的閥門。

歐盟上周宣布的RePowerEu計畫反映了這些擔憂。奧拉夫·朔爾茨特別焦慮，因為他的前任安格拉·默克爾與俄羅斯達成了特殊交易。馬里奧·德拉吉更有勇氣，儘管意大利的天然氣依賴度幾乎與德國一樣高。歐洲的凝聚力將面臨嚴峻的考驗，但如果其繼續保持團結，就可以同時加強歐洲的能源安全和氣候方面的領導地位。

中國的情況如何？習近平有很多敵人。沒有人敢直接攻擊他，因為他把所有監視和鎮壓的工具都集中在自己手中，但眾所周知，共產黨內部存在異議。它已經變得如此尖銳，以至於在普通人可以閱讀的文章中找到了表達方式。與人們的普遍期望相反，習近平可能不會得到他夢寐以求的第三個任期，因為他已經犯了錯誤。但是，即使他得到了，政治局也可能不會讓他自由選擇下一屆政治局的成員。這將大大削弱他的權力和影響力，使他成為終身統治者的可能性降低。

在戰火紛飛的時候，應對氣候變化的鬥爭不得不放在第二位。然而，專家們告訴我們，我們已經遠遠落後了，氣候變化正處於不可逆轉的邊緣。這可能是我們文明的終結。我覺得這種前景特別令人恐懼。我們大多數人都接受了我們最終必須死亡的想法，但我們認為我們的文明將生存下去是理所當然的。因此，我們必須調動我們所有的資源，使戰爭早日結束。保存我們文明的最好，也許也是唯一的方法就是儘快擊敗普京。這就是底線。謝謝。