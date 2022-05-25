輝瑞製藥公司宣布將以低價向全球貧困國家銷售疫苗和藥品

輝瑞/疫苗

全球製藥巨頭輝瑞公司（Pfizer）周三今表示，將以非營利價格向全球45個最貧困國家銷售其所有專利藥物，包括用於治療新冠肺炎的口服藥物Paxlovid和暢銷的乳腺癌藥物Ibrance。

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這45個低收入國家被列入達沃斯世界經濟論壇發布的“更健康世界協議”中，名單中包括27個中低收入國家和18個低收入國家，涵蓋了非洲和東南亞大部分地區。目前，已有盧旺達、加納、馬拉維、塞內加爾和烏干達五國宣布加入該協議。

輝瑞公司首席執行官阿爾伯特·波拉（Albert Bourla）在接受採訪時說，根據該計畫，該公司將在今年年底前首先開始向加納、馬拉維、盧旺達、塞內加爾和烏干達運送這些藥品。

輝瑞公司稱，這一安排意味着低收入國家購買這些藥品的價格將大大下降，其中一些藥品在美國的建議售價意味着患者每年需花費數萬美元。該公司周三表示，還將與各國政府合作，改善衛生系統的基礎設施，並清除常常會造成藥品交付延遲的監管和採購障礙。阿爾伯特·波拉表示，這些即將銷售到貧窮國家的藥品都將非常管用，“但很明顯地，這款抗病毒藥（指Paxlovid）將對這些國家而言特別重要，如果這些國家有需要，就可以立刻取得”。

輝瑞是在本周達沃斯世界經濟論壇上公布這項協議的。輝瑞公司此前因其新冠疫苗的推出方式而受到批評，那些富裕國家優先獲得了大量疫苗，而一些貧窮國家等待較長時間後才獲得了疫苗。阿爾伯特·波拉表示，新協議考慮到了推廣疫苗的困難之處，特別是一些國家缺乏衛生基礎設施，這使分發疫苗很困難。阿爾伯特·波拉補充稱，輝瑞將幫助這些國家構建一個可以高效利用藥物和疫苗的系統。輝瑞表示，當未來該公司推出新藥物和疫苗時，它們也將以非營利價格被納入上述藥物組合中。