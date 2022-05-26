伊朗周四敦促美國總統拜登解除特朗普時代的“極限施壓”政策

伊朗/美國

伊朗外交部長阿卜杜拉希安周四敦促美國總統拜登解除特朗普時代的“極限施壓”政策，以恢復伊核協議。美國則對一個隸屬伊朗革命衛隊的涉嫌石油走私和洗錢活動的國際網絡實施制裁。

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周四在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，伊朗外交部長阿卜杜拉希安說：“最重要的是，需要以有效的方式解除經濟制裁。還有，特朗普時代的最大施壓政策需要取消。”他向美國總統拜登喊話說：“如果你說的是直接會談，那麼你必須向我們證明，你與特朗普總統不同。”

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計畫，濃縮鈾豐度不得超過3.67%，以換取國際社會解除對伊制裁。2018年，美國時任總統特朗普單方面退出該協議，並對伊朗的石油等進行了全面的單邊制裁，誓言要讓德黑蘭屈服。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款。

美國伊朗問題特使羅伯特·馬利日前表示，華盛頓尋求重返核協議，“因為這符合我們的利益，但是，如果伊朗試圖提高其條件的上限，那麼我們將表示拒絕，也不會與之達成協議。”馬利解釋稱，恢複核協議的前景充其量是微弱的，並強調美國政府準備在無法達成協議的情況下對伊朗實施和加強制裁。馬利一年多來領導了與伊朗在維也納的間接會談。他說，特朗普的做法顯然已經失敗，自美國退出協議以來，伊朗加緊了核工作。

據《華爾街日報》報道稱，美國對幾家俄羅斯公司實施了制裁，理由是它們幫助了伊朗革命衛隊，此外，還對一個由伊朗革命衛隊“聖城旅”官員領導的、進行石油走私和洗錢活動的“國際網絡”實施了制裁，並將其歸類為“恐怖組織”。美國財政部表示，該網絡促進了大量的伊朗石油銷售，而聖城旅和黎巴嫩真主黨則從中獲得了數億美元。

另外，伊朗官方通訊社伊通社5月26日報道稱，早前被希臘政府扣押的一批伊朗石油將被運往美國，“這批石油已經被轉移到美國承包的一艘船上”。25日，伊朗港口和海事組織發表聲明稱，一艘懸掛伊朗國旗的油輪在希臘海域附近發生技術故障，在向希臘政府求助後，遭到美國政府的干預。隨後希臘法院下達攔截命令，並派遣軍方人員將該油輪上的貨物強行卸走。