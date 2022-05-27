澳大利亞呼籲太平洋國家避免與中國簽安全協議

澳大利亞，太平洋，中國

中澳在南太平洋展開影響力之爭，澳大利亞周五敦促南太平洋國家抵禦中國的企圖。中國目前正對該地區展開魅力攻勢，試圖通過承諾提供安全和經濟支持來拉攏這些國家，以擴大其安全控制範圍。

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澳大利亞外交部長黃英賢周四首次正式訪問斐濟，法新社報道，在所羅門群島上個月與中國簽署了一項全面安全協議，令堪培拉感到不安之後，黃英賢試圖向南太平洋島國示好。

黃英賢在斐濟首都蘇瓦說："我們已經公開表達了我們對這項安全協議的擔憂。“ "像其他太平洋島國一樣，我們相信協議會對我們產生後果。而我們認為重要的是，該地區的安全由這個地區來決定"。

在黃英賢訪問斐濟的同時，中國外長王毅正在展開對幾個南太平洋國家的訪問，以擴大中國與這些國家在安全和自由貿易方面的合作。所羅門群島是王毅此次訪問的第一站，周四他在該國首都霍尼亞拉的一次新聞發布會上譴責對中所簽署安全協議的 "誹謗和攻擊"。報道指，一些記者被拒絕參加此次新聞發布會。

王毅此次訪問將持續到6月4日，從周五開始他將前往基里巴斯，此後還將訪問薩摩亞、巴布亞新幾內亞和斐濟。

黃英賢剛剛在上周一被新任的澳大利亞總統阿爾巴內斯任命為外長，她在斐濟訪問時試圖證明，澳大利亞將是比中國更好的選擇。黃英賢說，"我們希望成為一個首選的合作夥伴。 "我們想向貴國和地區的其他國家證明，我們是一個可以信任、可靠的夥伴“。她說，"從歷史上看，我們一直如此。" 她強調了澳大利亞過去對該地區的援助。

黃英賢承諾，澳大利亞在未來幾年將 “繼續作為太平洋大家庭的重要發展夥伴”，支持 “太平洋地區的長期穩定和安全”，她說，訪問斐濟是為了表明太平洋地區是她工作的優先。 她表示阿爾巴內斯新政府將致力於應對氣候變化的行動，以彌補在該領域 "失去的十年"，而氣候變化對於受該問題威脅最大的太平洋島嶼來說是一個關鍵問題。

中國已經計畫開啟一項與10個太平洋島國達成涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議，據法新社能夠查閱的協議草案，中國計畫向該地區的10個島國提供數百萬美元的援助、自由貿易協定的前景以及進入擁有14億居民的龐大中國市場的可能性。 作為回報，中方將培訓警察部隊並參與當地的網絡安全。作為回報，中方將培訓警察部隊並參與當地的網絡安全。它還將能夠進行敏感的海洋測繪作業，並能更好地利用當地的自然資源。 據報這一被稱為 "聯合發展願景"的項目可能於5月30日在王毅和該地區外交部長在斐濟舉行的會議上通過。

新西蘭總理傑辛達-阿德恩回應說，太平洋地區可以在沒有中國幫助的情況下管理其安全。 美國則建議這些國家要對與中國的模糊協議保持警惕。

報道指，如果該協議通過，勢必將成為中國在該地區尋求擴大影響力的重要轉折點。將有利於中國參與一些警察和軍事行動。此外，中國和太平洋島嶼之間的航班將增加，北京將任命一名區域特使，同時培訓年輕的太平洋外交官，並提供2500個政府 "獎學金"。