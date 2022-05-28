英外相：我們必須確保台灣有能力自衛

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）5月27日到訪捷克首都布拉格，並與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）舉行了會談。就俄羅斯入侵烏克蘭，特拉斯在會後的聯合記者會上重申：“我們需要確保烏克蘭獲勝，俄羅斯撤出，並且我們再也看不到這種類型的俄羅斯侵略行為。”她在發言中還提及：“我們必須確保台灣也有能力自衛。”

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特拉斯周四相繼對波黑和捷克進行了訪問。她在布拉格逗留期間與利帕夫斯基舉行了會談。他們簽署了英國和捷克締結的面向未來的戰略外交政策和安全合作備忘錄。兩國外長還出席了紀念二戰中經英國訓練的捷克斯洛伐克士兵，刺殺納粹黨衛軍頭目萊因哈德·海德里希的“類人猿行動”80周年的紀念活動。

捷克外交部指出，“外交大臣特拉斯對布拉格的首次訪問體現了兩國之間高於標準的關係。捷克認為英國是志同道合的，是親密的盟友。兩位部長都把重點放在雙邊關係的進一步發展上。他們同意擴大雙邊貿易、投資、科學和研究方面的合作。” 利帕夫斯基通過聲明表示：“我們打算尋找共同的合作領域，例如對俄羅斯、中國、安全問題、北約擴大和人權的方式。”他補充說：“我們密切關注對俄羅斯的制裁以及歐盟和英國之間的協調。”

特拉斯在記者會上向媒體表示：“我們是非常親密的盟友，我們一起支持烏克蘭反對普京實施的令人震驚的戰爭。捷克共和國知道被佔領是什麼滋味，先是納粹，然後是蘇聯。今天早些時候，我很高興參加了‘類人猿行動’的紀念活動，慶祝英勇的捷克抵抗戰士的英勇行為，他們在第二次世界大戰中接受了英國的訓練。”

特拉斯說：“我從捷克共和國公眾那裡看到了在逆境中的輿論力量，也看到了對普京在烏克蘭的駭人聽聞的戰爭的憤怒。這在很大程度上反映了我們在英國看到的公眾輿論，對普京在烏克蘭的所作所為絕對感到震驚。在捷克共和國，我們看到民主和自由在20世紀90年代的重生。而且我知道，這就是揚和捷克政府現如今所代表的精神。”

特拉斯說：“捷克共和國比任何其他政府和任何其他國家都更了解在侵略面前綏靖和妥協的危險性。這就是為什麼我們已經同意，我們需要通過七國集團和歐盟繼續施加制裁的壓力。而且我們需要確保勇敢的烏克蘭人民擁有他們需要的武器來保護自己。”

特拉斯說：“英國是第一個向烏克蘭運送武器的歐洲國家，捷克是第一個向烏克蘭運送坦克的國家。我們一起通過英國軍事顧問培訓隊培訓烏克蘭戰士，在捷克我們還討論了重建烏克蘭的重要性，並有一個由自由世界支持的馬歇爾計畫來重建這個重要國家。我們正在共同打擊俄羅斯和中國的虛假信息，我要讚揚捷克共和國對中國的經濟脅迫所採取的堅定立場。我們必須確保台灣也有能力自衛。”

特拉斯說：“我們都同意，北約需要加強努力。我們需要做更多的工作來保護歐洲的邊緣地區，包括摩爾多瓦和巴爾幹地區，我本周早些時候訪問了這些地區。我們還需要加強東翼，我們需要確保芬蘭和瑞典能夠儘快加入北約。我們需要在網絡戰方面做得更多，以保護自己免受混合型威脅。我們必須做好長期支持烏克蘭的準備，因為我們致力於保護自由和民主。現在不是自滿的時候。不應談論停火或安撫普京。我們需要確保烏克蘭獲勝，俄羅斯撤出，並且我們再也看不到這種類型的俄羅斯侵略行為。”