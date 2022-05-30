德國大眾首席執行官為其在新疆運營辯護

德國大眾/新疆

大眾首席執行官為其繼續在新疆運營辯護

在新疆被指控侵犯人權的輿論壓力下，德國大眾汽車集團的首席執行官為大眾繼續在中國新疆運營辯護。

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據路透社發自柏林的消息，德國大眾汽車公司首席執行官5月30日周一在德國《商報》(Handelsblatt)發表的評論說，儘管有報道稱大眾在中國新疆的工廠存在侵犯人權的行為，但該公司仍計畫繼續在那裡運營。

德國汽車集團大眾與中國最大汽車製造商上汽集團成立的合資企業，自2013年起在烏魯木齊經營一家工廠，西方國家和人權組織稱新疆的維吾爾族人面臨酷刑和拘留。

據大眾首席執行官赫伯特-迪斯（Herbert Diess）被引述的話說："我相信，上汽大眾的存在會使人們的處境得到改善"。

他告訴《商報》，"我們在那裡旅行，就像在世界的任何地方一樣，我們確保我們的勞動標準得到執行，文化和宗教差異得到尊重"。

據該報道稱，這位大眾首席執行官還保證說，任何大眾汽車新疆工廠的錯誤行為的證據都將得到"大規模"的回應。

據《明鏡周刊》周五報道，德國經濟部拒絕為大眾汽車在中國的新投資提供擔保，原因是涉嫌侵犯人權。

路透社說，中國當局一再否認對維吾爾人進行的任何虐待，將所謂的拘留營說成是自願的職業培訓設施。