拜登：習近平斷言“民主正在消亡 專制將統治世界”

拜登/習近平/民主/專制

美國總統喬-拜登透露，在他當選後，中國國家主席習近平在電話中告誡他：“民主政體正在消亡，專制政體將統治世界"。

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據美國新聞周刊（Newsweek）27日報導，拜登在美國海軍學院（U.S. Naval Academy）畢業典禮發表講話時指出，我們正在經歷一場“專制政體和民主政體之間的全球鬥爭”。

拜登說，"我與習近平的會面比任何其他世界領導人都要多。當他在選舉之夜打電話給我表示祝賀時，他對我說了他以前多次說過的話"。他說，“民主政體在21世紀無法維持，專制政體將統治世界”。為什麼？事情變化如此之快。民主制度需要共識，這需要時間，而你沒有時間"。

拜登周五重申，他相信民主國家將戰勝中國和俄羅斯這樣的專制國家。他用烏克蘭戰爭來支持這個論點說，雖然俄羅斯總統弗拉基米爾-普京想要將整個歐洲“芬蘭化”，迫使歐洲各國保持中立，但普京的行動實際上是"北約化"了整個歐洲大陸。

拜登對聚集在馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院的畢業生說，“習近平錯了”。你們每個人，當你們走向世界時，不僅將成為美利堅合眾國武裝部隊的驕傲成員，你們將成為我們民主的代表和捍衛者"。

他還說，“這就是為什麼你們要宣誓，不是向作為總司令的我或任何政治領導人宣誓，而是向憲法宣誓”。“我們的國家對你們寄予極大的信任和極大的信心”。

拜登概述了在長達三個月俄羅斯入侵期間各國為幫助烏克蘭以及制裁俄羅斯所做的貢獻。他說："我們看到世界不是在地理上--東部和西部、太平洋和大西洋--而是在價值觀上保持一致"。