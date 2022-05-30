烏克蘭：俄軍攻入塞維羅頓涅茨克 開打巷戰

烏東/俄軍

俄軍正在向烏東盧甘斯克州的行政中心塞維羅頓涅茨克中心推進，該市已遭數周炮擊，目前陷入巷戰。

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烏克蘭盧甘斯克地區負責人謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）今天5月30日在電報群（Telegram）上說： "俄羅斯人正在向塞維羅頓涅茨克（Sievierodonetsk）的中心推進"。“戰鬥仍在繼續，局勢非常困難”。

他說，周一有兩人在他們的汽車受攻擊時受傷，現在 "安全"了。據同一消息來源說，有三名醫生失蹤。

蓋達伊先生還說："塞維羅頓涅茨克的關鍵基礎設施都被摧毀，60%的住房無法恢復。

他補充說，連接塞維羅頓涅茨克和其孿生城市利西昌斯克（Lyssychansk）以及南部城市巴赫穆特（Bakhmout）的道路，過於"危險"，不能疏散平民和運輸人道主義援助。

周日，蓋達伊先生報告說，俄羅斯對塞維羅頓涅茨克的攻擊正在進行，並發生了巷戰。他還說，利西昌斯克的局勢已經"大大惡化"。

法新社說，塞維羅頓涅茨克在戰前是一個擁有10萬人口的城市，已連續數周遭到俄羅斯軍隊和與之並肩作戰的親俄分裂分子的炮擊，造成數十名平民遇難。

塞維羅頓涅茨克和利西昌斯克位於克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）以東80多公里處，自莫斯科支持的親俄分離分子在2014年奪取了這個大型煤炭盆地的東部地區以來，克拉馬托爾斯克已經成為烏克蘭頓巴斯的行政中心。