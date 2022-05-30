王毅遇挫：太平洋10國拒絕與中國達成區域安全協議

中國/太平洋島國

十個太平洋島國周一拒絕了中國提出的關於區域安全和經濟發展的全面協議，擔心這將使它們受到北京的控制。

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據法新社5月30日發自斐濟首都蘇瓦（Suva）的電稿說，中國外交部長王毅與10個太平洋國家的代表在斐濟的會談失敗，這是中國的一個重大外交挫折。

北京的計畫引發了強烈的警告，特別是來自澳大利亞和美國的警告，即該戰略區域可能落入中國之手。

這個全面協議包括，中國向太平洋國家的提供的援助包括培訓執法機構和支持網絡安全，以及對海底的精細測繪和更好開發陸地和海洋自然資源。

該報道說，北京的誘人條件還有數百萬美元的財政援助、太平洋島嶼和中國之間的自由貿易協定的前景以及進入巨大的中國市場的機會。

在最近給該地區其他領導人的一封信中，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統戴維-帕努埃洛（David Panuelo）將擬議的協議描述為"虛情假意"（fallacieuse），旨在"確保中國對其政府的影響"和對關鍵部門的"經濟控制"。

在會議結束時，太平洋島國的領導人發表了更為溫和的聲明，表示由於缺乏區域共識，他們不接受北京提出的"共同發展願景"。

繼續討論

這次峰會的共同主辦方、斐濟總理弗蘭克-姆拜尼馬拉馬在會後表示，太平洋國家在做法上要保持一致。據澳洲ABC報道，他在與中國外長王毅舉行的新聞發布會上說："像往常一樣，在關於新的區域協議的任何討論中，我們都把我們各國之間的共識放在首位。

法新社說，對北京的提議感到不安的國家中包括巴布亞新幾內亞、薩摩亞和密克羅尼西亞聯邦，以及在外交上承認台灣的帕勞，帕勞沒有被邀請參加這次會議。

巴布亞新幾內亞外交部長Soroi Eoe告訴法新社，他對一個區域性的協議感到擔憂。他說，"我們更願意與中國一起處理我們自己的安全問題"。

中國官員在王毅部長在該地區進行的為期10天的外交攻勢中，試圖為該協議鼓動支持，但他們承認失敗。

中國駐斐濟大使錢波在蘇瓦說："所有10個國家都給予了普遍的支持。"但當然在一些具體問題上有一些擔憂，我們同意這些（......）文件將在事後討論，直到我們達成協議。

在閉門會議結束時，中國外長敦促太平洋10國不要擔心中國政府的圖謀，他說，有關國家"將繼續進行持續和深入的討論和磋商，以便就合作達成更廣泛的共識"。

他還說，"中國將公布自己的立場"，將提到 "我們自己的立場和太平洋島國的立場"。

法新社說，作為一項面子工程，王毅先生還宣布，作為中國 "新絲綢之路"基礎設施項目的一部分，這10個島國已經與中國簽署了諒解備忘錄。

海平面上升

許多西方國家對北京的攻勢感到惱火，美國國務院警告太平洋國家不要與中國達成"不透明和模糊的協議"。

澳大利亞與美國一起敦促中國停止擴大其在該地區的安全影響。

太平洋國家仍然尋求與中國保持良好的關係，在北京和華盛頓之間取得適當的平衡，或用來進行相互制衡。

斐濟總理與中國外長站在一起，對那些參與"為地緣政治得分而競賽"的人進行了抨擊。

他表示：地緣政治"對任何受到海平面上升威脅的人、因冠狀病毒大流行而失去工作的人，或因基本必需品價格上漲而影響家庭的人來說，毫無意義。

大多數太平洋島嶼都沒有高出海平面很多，這使得它們特別容易受到氣候變化引起的海平面上升的影響。