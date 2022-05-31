中美正在安排雙方國防部長當面會晤

美中防長會面

華爾街日報5月30日引述熟悉情況的人士說，在台灣問題日益緊張的情況下，中國和美國正在努力敲定兩國目前最高級國防官員在6月的新加坡香格里拉會議期間首次舉行面對面會談。

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美國國防部長勞埃德-奧斯汀表示，他將前往新加坡參加今年6月10-12日舉行的香格里拉年度安全國防會議。中國國防部長魏鳳和的出席情況還沒有宣布，但這些消息人說，魏打算親自參加這次會議。

該報說，美國國防部長和其他官員通常在香格里拉會議前和會議期間進行私下會晤。由於美中在台灣問題上的緊張關係加劇，奧斯汀先生和魏將軍之間的會晤將具有額外的意義。

拜登總統最近訪問東京時承諾說，如果中國入侵台灣，美國將在軍事上介入。北京對此作出了憤怒的反應。中國認為，台灣這個自我管理的島嶼，應該由北京來統治。

曾任中國戰略導彈部隊司令並在2018年被任命為國防部長的魏將軍，在2019年的香格里拉對話期間，曾與美國當時的代理國防部長帕特里克-沙納漢（Patrick Shanahan）舉行了會談。

之後，由總部設在倫敦的智囊團國際戰略研究所安排的香格里拉會議，因冠狀病毒大流行，在2020年和2021年沒有舉行。

華日說，這些消息人士提醒說，魏將軍和奧斯汀先生之間的會晤尚未確定，計畫仍可能發生變化。中國國防部沒有立即回應評論請求，五角大樓的一位新聞官員說，目前沒有關於會晤的信息。

奧斯汀先生和魏將軍在今年4月份首次通過電話交談。根據五角大樓對這次通話的描述，兩人討論了國防關係、區域安全問題和俄羅斯入侵烏克蘭的問題。

該報道說，在中國國防部對那次談話略有不同的總結中，魏將軍說，如果台灣問題處理不好，將對中美關係產生 "破壞性影響"，中國軍隊將捍衛國家主權、安全和領土完整。

目前沒有明確的跡象表明中國打算以武力奪取台灣，但它也不排除使用其軍隊試圖將該島置於其控制之下。

華爾街日報說，美國政府長期以來一直堅持的政策是，不具體說明若中國入侵台灣美國是否會軍事干預，美國認為這種做法旨在阻止台海發生衝突。拜登在東京承諾美國會進行軍事干預的發言後，白宮表示美國對台灣的政策沒有改變。

中國國防部長與美國國防部長的最後一次面對面接觸是2019年11月在曼谷，當時與中國防長魏鳳和見面的美國防長是馬克-埃斯佩爾。

奧斯汀先生本月早些時候告訴美國參議院撥款委員會，他預計將在新加坡與魏將軍會面，並希望面對面的接觸將"促進該地區的安全和穩定"。

奧斯汀先生說，“我們都承認對話和保持開放渠道的重要性。我期待將來再次與他接觸--在不太遙遠的將來”。

該報說，香格里拉安全峰會一直被用作中美軍事官員為華盛頓和北京之間一系列敵對行動降溫的場所。2018年，魏鳳和將軍會見了他的美國同行吉姆-馬蒂斯，並邀請後者訪問北京。

馬蒂斯先生幾周後前往北京，與魏將軍和習近平主席會面。中國國防部說這次訪問"取得了積極的、建設性的成果"。

魏將軍贊天安門鎮壓

華爾街日報還介紹說，作為一名中國的領導人，魏鳳和將軍的態度異常直率。在2019年的新加坡香格里拉聚會期間，他公開贊成中國軍隊在1989年對天安門廣場民主抗議活動的血腥鎮壓，引起了轟動。他說，軍事行動是當時的最佳選擇，並認為它為中國隨後幾十年的和平發展開闢了道路。

日本首相或發言

據熟悉計畫的人說，日本首相岸田文雄在今年會議開始時發表主題演講的準備工作也正在進行。岸田先生作為主旨發言人出現，將是自安倍晉三在2014年會議上發表演講以來日本首相的首次亮相。

岸田先生表示，由於該地區的威脅不斷增加，日本計畫大幅增加國防開支，並表示東京應考慮發展自己的軍事能力，打擊威脅日本的敵方軍事基地。

但日本外交部發言人說，還沒有決定岸田先生是否會在新加坡會議上發言。

日本擔心在台灣問題上可能發生衝突，因為台灣與日本的南部島鏈非常接近，包括擁有美軍主要基地的沖繩島。