俄羅斯2炮兵轟炸烏東城鎮被烏克蘭法庭判“戰爭罪”獲刑11年半

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烏克蘭中部城市科捷列夫斯卡（Kotelevska）法院以戰爭罪判處兩名轟炸烏東城鎮的俄羅斯炮兵11年半監禁2022年5月31日

據路透社消息，烏克蘭一家法院今天5月31日周二判處兩名俄羅斯炮兵11年半監禁，罪名是轟炸烏克蘭東部的一個城鎮。

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這兩名被告是亞歷山大-博比金（Alexandre Bobikine） 和亞歷山大-伊萬諾夫（Alexandre Ivanov）。他們上周在烏克蘭中部城市科捷列夫斯卡（Kotelevska）法院出庭，在法庭的玻璃包廂內聽取了判決。他們表示認罪。

這是自2月24日俄羅斯入侵開始以來，烏克蘭司法當局舉行的第二次“戰爭罪”審判。之前，一名俄羅斯士兵因射殺一名手無寸鐵的62歲平民，在一審中被判處終身監禁。