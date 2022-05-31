烏克蘭：俄羅斯開始“搶劫”金屬材料

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一艘載着鋼材的俄羅斯船隻準備離開馬里烏波爾港2022年5月31日星期二

烏克蘭南部重要港口馬里烏波爾被俄軍佔領後，第一艘商船今天從那裡出發，將數千噸金屬板運往俄羅斯。烏克蘭指控俄羅斯正在“搶劫”。

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據路透社消息，烏克蘭頓涅茨克地區親俄分離領導人5月31日表示，一艘商船離開馬里烏波爾，正帶着一批金屬貨物前往俄羅斯東部。這是俄軍佔領烏克蘭馬里烏波爾港以來首次有商船離開該港。

自稱是親俄“頓涅茨克人民共和國”領導人的丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）在電報群（Telegram）寫道：今天，2500噸“熱軋金屬板”離開馬里烏波爾港。“該船正駛向（俄羅斯城市）羅斯托夫”（Rostov-sur-le-Don）"。

烏克蘭人權監察員柳德米拉-傑尼索娃（Lyudmyla Denisova）在電報群譴責說，俄羅斯佔領者在“盜竊”烏克蘭的糧食後，現在開始“搶掠”金屬了。

本月早些時候，被圍困在亞速（Azovstal）鋼鐵廠的2400多名烏克蘭戰士投降後，俄羅斯完全佔領了馬里烏波爾。上周，俄羅斯說該港口的水雷已被清除，再次向商業船隻開放。

上周五（5月27日），這批熱軋金屬板的所有者，烏克蘭最大鋼鐵製造商“Metinvest”譴責俄羅斯這一“海盜”行為。該公司擔心俄羅斯可能利用滯留在馬里烏波爾的幾艘船繼續"偷竊和走私"屬於該集團的金屬產品。

周六被問及在馬里烏波爾港待運的金屬產品是否屬於Metinvest公司時，該公司發言人肯定地說：是的。"我們昨天說過，我們的金屬在馬里烏波爾港"。

莫斯科奪取馬里烏波爾後，完全控制了亞速海沿岸，並打通里俄羅斯大陸和其2014年吞併的克里米亞之間的陸地通道。