美參議員訪台與蔡英文會面 北京促美方落實拜登的“四不一無意”

美台中

美國聯邦參議員達克沃斯訪團昨晚5月30日抵達台灣，今天上午與台灣總統蔡英文會面。北京昨天派30架軍機闖台灣防空識別區。北京發言人趙立堅表示已向美方提出“嚴正交涉”。他還敦促美方落實拜登的“四不一無意”。

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據中央社5月31日報道，美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）訪團昨晚抵台訪問，今天上午與台灣總統蔡英文在總統府會面。

美國參議員達克沃斯去年6月與另2名參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）搭乘軍機從南韓旋風訪台，宣布美國贈台75萬劑疫苗。

達克沃斯昨天再度訪台，預計停留到6月1日。台灣總統蔡英文今天上午在總統府與她見面，除了向美國政府和國會對台海穩定的重視表示感謝，還特別謝謝達克沃斯多年來關心台灣安全議題。

據美國之音介紹，美國民主黨籍聯邦參議員塔米∙達克沃斯5月31日在台北總統府與台灣總統蔡英文見面時重申美國對台灣的支持，她表示台灣並不孤獨，還強調了美台雙方密切的經濟、政治和安全關係。

達克沃斯向蔡英文特別提到由她發起的一項提升台灣軍方與美國國民警衛隊合作的議案得到了美國國會兩黨議員的強力支持。

中國外交部發言人趙立堅今天對美國參議員達克沃斯訪台做出回應稱，美國國會議員訪問台灣，已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉」。

趙立堅說，「美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信號，美國政府應該做的是把拜登總統有關的涉台的“四不一無意”的表態落到實處」。

所謂的“四不一無意” ，據中國官媒的說法是，今年3月，拜登與習近平舉行視訊通話時表示“不尋求與中國打新冷戰”、“不尋求改變中國體制”、“不尋求通過強化同盟關係反對中國”、“不支持台獨”、“無意與中國發生衝突”。但是美方沒有確認此說。