俄軍狂炸北頓涅茨克 包圍烏軍企圖“大鍋燴”

北頓涅茨克

俄羅斯軍隊已經控制了烏東城市北頓涅茨克（Severodonetsk）的大部分地區。據烏克蘭頓巴斯地區盧甘斯克州長說，該市70%被佔領，90%被摧毀，無法疏散居民。烏克蘭國防部副部長指出，莫斯科意圖包圍烏克蘭部隊，想要“大鍋燴”。

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該州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）周三在其Telegram頻道上說，經過98天的戰爭，俄羅斯軍隊"現在控制了北頓涅茨克市的70%"。

儘管謝爾蓋-蓋達伊說，他們"沒有完全佔領"這座工業城市，但他似乎正在為這個城市的淪陷做準備。他說："如果兩三天後俄羅斯人控制了北頓涅茨克，他們將在那裡安裝大炮和迫擊炮，並更密集地轟炸附近的利西昌斯克"，利西昌斯克與北頓涅茨克僅隔着一條頓涅茨河，據他說，由於利西昌斯克"位於高地上"，所以更難攻佔。

周二晚，盧甘斯克州長蓋達伊還說：俄軍"繼續破壞基礎設施和工業設施"，在前一天攻擊阿佐特化工廠時，一個硝酸罐被擊中。

自2014年盧甘斯克市本身被莫斯科支持的親俄分離主義分子佔領以來，北頓涅茨克市已成為烏克蘭當局的盧甘斯克地區行政首都。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基周二晚上說，俄羅斯軍隊對該市"不分青紅皂白"的打擊，包括對一家大型化工廠的打擊，"簡直是瘋了"。他補充說，"但在這樣一場戰爭的第97天，對於俄羅斯軍隊、俄羅斯指揮官、俄羅斯士兵來說，任何瘋狂都是他們絕對可以接受的"。

另一個頓巴斯地區，即頓涅茨克，也在俄羅斯的炮火之下。法新社記者周二在北頓涅茨克以西約80公里的斯洛維揚斯克（Sloviansk）看到被導彈摧毀的建築物，其中有3人死亡，6人受傷。

法新社還看到，周三，在與斯洛維揚斯克和北頓涅茨克等距的索萊達鎮（Soledar），一枚集束導彈襲擊造成至少一人死亡，兩人受傷。

據烏克蘭國防部副部長甘娜-馬爾亞爾（Ganna Malyar）說，莫斯科想 "包圍烏克蘭部隊，使局勢複雜化，以後用這些被包圍的部隊來訛詐我們，也就一般說的“大鍋燴”。

她周三在YouTube上說："到目前為止，他們還沒有成功，因為烏克蘭軍隊正在以強大的力量進行抵抗。"她同時承認，俄羅斯軍隊 "在裝備、武器和人員數量方面具有優勢"。

分析人士說，如果俄羅斯人設法完成對北頓涅茨克-利塞昌斯克的包圍，他們便可以與更西邊的俄羅斯部隊聯繫起來，對頓巴斯的另一個烏克蘭行政首都克拉馬托爾斯克發動進攻。