北頓涅茨克

俄軍狂炸北頓涅茨克 包圍烏軍企圖“大鍋燴”

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俄軍對烏東頓巴斯地區城市北頓涅茨克狂轟濫炸擊中一個化工廠的硝酸罐2022年5月30日
俄軍對烏東頓巴斯地區城市北頓涅茨克狂轟濫炸擊中一個化工廠的硝酸罐2022年5月30日 AFP - ARIS MESSINIS
作者： 古莉
6 分鐘

俄羅斯軍隊已經控制了烏東城市北頓涅茨克（Severodonetsk）的大部分地區。據烏克蘭頓巴斯地區盧甘斯克州長說，該市70%被佔領，90%被摧毀，無法疏散居民。烏克蘭國防部副部長指出，莫斯科意圖包圍烏克蘭部隊，想要“大鍋燴”。

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該州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）周三在其Telegram頻道上說，經過98天的戰爭，俄羅斯軍隊"現在控制了北頓涅茨克市的70%"。

儘管謝爾蓋-蓋達伊說，他們"沒有完全佔領"這座工業城市，但他似乎正在為這個城市的淪陷做準備。他說："如果兩三天後俄羅斯人控制了北頓涅茨克，他們將在那裡安裝大炮和迫擊炮，並更密集地轟炸附近的利西昌斯克"，利西昌斯克與北頓涅茨克僅隔着一條頓涅茨河，據他說，由於利西昌斯克"位於高地上"，所以更難攻佔。

周二晚，盧甘斯克州長蓋達伊還說：俄軍"繼續破壞基礎設施和工業設施"，在前一天攻擊阿佐特化工廠時，一個硝酸罐被擊中。

自2014年盧甘斯克市本身被莫斯科支持的親俄分離主義分子佔領以來，北頓涅茨克市已成為烏克蘭當局的盧甘斯克地區行政首都。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基周二晚上說，俄羅斯軍隊對該市"不分青紅皂白"的打擊，包括對一家大型化工廠的打擊，"簡直是瘋了"。他補充說，"但在這樣一場戰爭的第97天，對於俄羅斯軍隊、俄羅斯指揮官、俄羅斯士兵來說，任何瘋狂都是他們絕對可以接受的"。

另一個頓巴斯地區，即頓涅茨克，也在俄羅斯的炮火之下。法新社記者周二在北頓涅茨克以西約80公里的斯洛維揚斯克（Sloviansk）看到被導彈摧毀的建築物，其中有3人死亡，6人受傷。

法新社還看到，周三，在與斯洛維揚斯克和北頓涅茨克等距的索萊達鎮（Soledar），一枚集束導彈襲擊造成至少一人死亡，兩人受傷。

據烏克蘭國防部副部長甘娜-馬爾亞爾（Ganna Malyar）說，莫斯科想 "包圍烏克蘭部隊，使局勢複雜化，以後用這些被包圍的部隊來訛詐我們，也就一般說的“大鍋燴”。

她周三在YouTube上說："到目前為止，他們還沒有成功，因為烏克蘭軍隊正在以強大的力量進行抵抗。"她同時承認，俄羅斯軍隊 "在裝備、武器和人員數量方面具有優勢"。

分析人士說，如果俄羅斯人設法完成對北頓涅茨克-利塞昌斯克的包圍，他們便可以與更西邊的俄羅斯部隊聯繫起來，對頓巴斯的另一個烏克蘭行政首都克拉馬托爾斯克發動進攻。

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