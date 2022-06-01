在烏克蘭殉職的法國記者母親：塔斯社，你們的抹黑令人作嘔

烏克蘭/法國記者

法國記者弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）5月30日在烏克蘭人道撤離行動中殉職後，被俄官媒和親俄盧甘斯克共和國官員描述為“涉嫌運送彈藥”的“僱傭軍”。他的母親發聲明斥俄羅斯官媒對他兒子的“抹黑”永遠無法得逞。

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這位母親周二5月31日通過其子供職6年的法國新聞台BFMTV發布聲明說：請塔斯社和親俄盧甘斯克共和國（RPL）的官員注意，我是你們昨天殺害的年輕記者的母親。你的新聞稿讓我感到噁心。當然，你們正在卑劣地試圖洗刷自己的名聲，但你們應該知道，你們對他的抹黑行動永遠無法得逞。

這位法國記者的母親還說，"今天，我與所有正在哀悼自己孩子的烏克蘭的母親們同在"。她補充道，儘管痛苦，但至少我知道我的兒子為什麼而死。總有一天，這種“犯罪胡言亂語”責任人，將被追究責任。

這位母親還讚揚她的兒子是為了民主和對人的尊重工作，更重要的是為了傳播自由、公正和誠實的信息而工作。她向塔斯社說，“所有這些概念似乎與你們內在的驅動相去甚遠”。

法國記者弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫周一在盧甘斯克的人道撤離行動中被導彈碎片擊中身亡，年僅32歲。他是攝像記者，在法國BFMTV新聞電視頻道已工作6年。這是他第二次前往烏克蘭進行報道。法國反恐檢察官在法國外交部要求下，以“戰爭罪”對該案立案調查。