多米諾效應：丹麥公投決定是否加入歐盟防務體系

丹麥/歐洲防務

丹麥今天6月1日就該國是否加入歐盟防務體系舉行公投，此舉可能讓丹麥結束30年來在歐洲防務方面奉行的“例外”政策。這將是俄羅斯入侵烏克蘭帶來的又一個多米諾骨牌效應。

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今天丹麥的430萬選民被呼籲投票，以決定丹麥是否結束“例外”，加入歐盟的共同防務體系。在周日公布的最新民調中，贊成方的投票意向上升到65%以上。但法新社說，仍需謹慎，因為在這個習慣於對歐洲說“不”的國家，預計棄權率會很高。上一次丹麥公投是在2015年。

投票站今天早晨8點開門，晚上20點關門。計票結果預計將在今晚23點左右揭曉。法新社看到今天一早，哥本哈根市政府投票點就有選民排隊。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在周日晚上的最後一場電視辯論中說： "我發自內心地相信，我們應該投贊成票。當我們必須為歐洲的安全而戰時，我們必須與我們的鄰國更加團結"。

丹麥自1972年成歐盟成員國，但在1992年，該國以前所未有的50.7%的比例拒絕了《馬斯特里赫特條約》，打響了歐洲懷疑論的第一槍。

另外，丹麥在2000年的公投中拒絕了加入歐元區，並在2015年的公投中再次拒絕加入歐盟的內政和司法政策以及國防。

俄羅斯入侵烏克蘭兩周後，丹麥首相宣布與議會大多數黨派達成協議，將結束國家“例外”付諸公投，並進行重大軍事投資，跨越北約所期望的GDP的2%門檻。

在丹麥14個政黨中，有11個政黨呼籲人們今天投贊成票，代表了議會中超過四分之三的席位。

只有對融入歐盟持懷疑態度的極右和極左派反對：極右翼的丹麥人民黨（DF）和新保守黨，以及激進左翼統一名單，都在鼓動大家投反對票。