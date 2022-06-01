耶路撒冷郵報採訪台灣外長 北京威脅降級與以色列的關係

以色列/中國/台灣

《耶路撒冷郵報》網站5月30日發表對台灣外長吳釗燮的採訪後，一名中國高級外交官威脅說，除非該報刪除這個採訪，否則中國將會降低與以色列國的關係。

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《耶路撒冷郵報》總編輯雅科夫-卡茨（Yaakov Katz）周一在推特上說，他接到中國大使館的電話。“顯然，應該刪除這篇報道”，“否則他們將切斷與《耶路撒冷郵報》的聯繫”，“並降低與以色列國的關係”。他還表示，“不用說，這個故事不會有任何進展”。

雅科夫-卡茨總編表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣擔心如果它遭到中國的攻擊，可能會成為下一個烏克蘭。

在這次採訪中，台灣外長吳釗燮解釋了他為什麼擔心中國準備開戰，以及他對以色列列拉皮德（Yair Lapid）和班奈特（Naftali Bennett）政府的期望。

吳釗燮在這個獨家採訪中警告以色列說，以色列太依賴中國了。他並指出北京正在準備入侵台灣。

他建議以色列在與中國打交道時不要對北京做出讓步。他說，不要"擔心中國會對你感到不滿”。“當他們對你不高興時，就意味着你正在做正確的事情”。

該報說，過去，中國駐以色列大使館曾因耶路撒冷《郵報》發表的文章，對該媒體進行譴責。比如，針對5月10日一篇關於新疆事件的專欄文章，中國大使館寫信批評該報發表了"由新疆分裂分子撰寫的反華文章"。

中國駐以色列大使館說，"我們堅決反對並強烈譴責耶路撒冷《郵報》無視新疆是中國領土不可分割的一部分的事實，為'疆獨'分裂分子提供平台，發表他們的反華文章。"

（台灣外長吳釗燮與烏克蘭第二大城市哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）通話表明台灣人民與烏克蘭站在一起，承諾為哈爾科夫、切爾尼戈夫、米科拉耶夫、蘇米和紮波羅熱提供學校和基礎設施重建捐款2022年5月31日）