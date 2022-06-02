丹麥公投高票通過加入歐洲防衛體系

丹麥/歐洲防衛

在俄羅斯入侵烏克蘭3個月後，丹麥6月1日就是否加入歐洲防衛系統舉行公投。根據近乎完整的統計，近67%的丹麥選民投票支持加入歐盟國防系統。

廣告 繼續瀏覽後續

這次丹麥公投是在芬蘭和瑞典要求加入北約之後發生的，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭促使幾個北歐國家改變了國防政策。

丹麥首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）昨晚對她的支持者說："今晚，丹麥對我們在歐洲和北約的盟友，以及對普京總統，都發出了一個重要的信號。我們表明，當普京入侵一個自由國家，並威脅到歐洲的穩定時，我們與其他人會團結起來“。

她補充說：在2月24日俄羅斯入侵之前，有一個歐洲，在入侵之後，另有一個歐洲"。

在丹麥公投中"贊成"獲得優勢是在芬蘭和瑞典申請加入北約之後發生的，烏克蘭戰爭促使幾個歐洲國家改變其國防政策。

丹麥的反對黨也不例外，保守派反對黨領袖索倫-帕普在第一次出口民調公布後在議會說："一切都表明，30年後，丹麥人今天決定，我們必須廢除我們在國防上'退出選擇'，我們必須與歐洲更緊密地合作。

歐盟領導人烏蘇拉-馮德萊恩和查爾斯-米歇爾都對丹麥這個"歷史性"公投結果表示歡迎。

歐盟委員會主席馮德萊恩在推特上寫道："我歡迎丹麥人民發出的致力於我們共同安全的強烈信息"，"相信丹麥和歐盟將從這個決定中受益"。歐洲理事會主席米歇爾說："丹麥人民已經做出了歷史性的選擇。

丹麥自1973年以來一直是歐盟的成員國，但在1992年以前所未有的50.7%的比例拒絕了《馬斯特里赫特條約》，為歐洲懷疑論打響了第一槍。

為克服這一妨礙創始條約在整個歐盟生效的障礙，哥本哈根獲得了一系列的“例外”，在歐洲的行話中被稱為"退出"，該國最終在第二年的新一輪投票中表示同意。

丹麥還在2000年的公投中拒絕加入歐元區，並在2015年的公投中再次拒絕加入歐盟的內政和司法以及國防政策。

在此情況下，作為北約創始成員的丹麥一直不能參加任何歐盟的軍事任務。