俄軍入侵第99天 烏克蘭北頓涅茨克正在淪陷

北頓涅茨克

北頓涅茨克附近的波帕斯納（Popasna）街頭的親俄武裝車輛2022年5月26日。

俄羅斯入侵烏克蘭第99天，烏東頓巴斯地區的戰略城市北頓涅茨克即將陷落。據該市所在的盧甘斯克州州長說，俄軍已控制該市80%的地方。據基輔說，仍有烏克蘭部隊盤踞在當地一個被俄羅斯人炮擊的工業區。

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俄羅斯軍隊今天6月2日正在收緊對頓巴斯地區戰略城市北頓涅茨克的控制，今天是這場戰爭的第99天。華盛頓稱這場戰爭可能將持續"數月"。

莫斯科在推翻基輔政權的閃電戰失敗後，俄軍正集中精力征服頓巴斯地區，經過三個多月的衝突，那裡正在上演一場消耗戰。

法新社說，莫斯科在頓巴斯地區慢慢蠶食的“壓路機戰術”似乎正在得到回報。

烏克蘭周三晚間發表的一份軍方聲明援引烏克蘭武裝部隊總司令瓦列里-紮盧茲尼（Valeri Zaloujny）的話說："最困難的情況是在盧甘斯克地區，敵人正試圖將我們的部隊趕出他們的陣地。

盧甘斯克州的州長謝爾蓋-蓋達伊周三晚間表示，盧甘斯克州的行政首府北頓涅茨克現在"80%被俄羅斯軍隊佔領"，那裡的街頭戰鬥正在激烈進行。

根據基輔的說法，烏克蘭部隊仍盤踞在一個被俄羅斯人炮擊的工業區，就像被俄軍長期圍困的南部戰略港口城市馬里烏波爾最後的情況。馬里烏波爾在4月底被俄羅斯人基本摧毀和佔領。

烏克蘭領導人最近幾天指責莫斯科想把北頓涅茨克變成一個"新的馬里烏波爾"。

有分析認為，一旦烏東城市北頓涅斯克淪陷，俄軍的下一個攻打目標將是與北頓涅茨克相鄰的城市利西昌斯克。

烏克蘭總統澤連斯基在接受美國媒體“全新聞”電視台（Newsmax）的採訪時估計，每天有60至100名烏克蘭士兵被殺，大約500人受傷。

美國提供移動多管導彈

美國昨天詳細說明了將向烏克蘭提供的武器：包括四套安裝在輕型裝甲車上的（Himars）多管火箭發射器、1000枚額外的標槍（Javelin）反坦克導彈和四架Mi-17直升機。這是美國對烏克蘭新軍事援助計畫的一部分。

美國國防部副部長科林-卡爾（Colin Kahl）說，烏克蘭部隊需要接受大約三周的培訓，以使用海馬斯（Himars）這種“帶有制導導彈”的高度機動的火箭發射器。